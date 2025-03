Osvojite njeno srce: Mačka ne voli svakoga, ali ako je 'pročitate' imaćete njenu naklonost

Jedan od dva najčešća kućna ljubimca, mačka, je poznata po tome što je često nezavisna, a njien karakter može biti prilično nepredvidiv. Mnogi ljudi se iznenade kada mačka odluči da se povuče i izbegava društvo, a zapravo je to često znak da nešto nije u redu u njihovom odnosu. Iako su mačke umiljate, one imaju svoj način komuniciranja, i to je nešto što mi, kao vlasnici, moramo da razumemo i poštujemo.

Ako zanemarimo njihove signale i ne obratimo pažnju na njihove potrebe, lako možemo izazvati njihov gnev.

Igrajte se sa njom

Kada govorimo o brizi o psu situacija je jasna - psu treba pružiti dve do tri šetnje dnevno. Mnogi vlasnici mačaka zaboravljaju da je i mačkama potrebna obavezan dnevni ritual sa vlasnikom koji ne uključuje samo maženje.

Najnovija studija je pokazala da mačke više vole kvalitetnu interakciju sa ljudima nego višak hrane u posudi. Kvalitetna interakcija podrazumeva igru sa intearktivnom igračkom koja će mački omogućiti da iskaže svoju predatorsku prirodu. Naučnici preporučuju štap sa perjem i kanapom kao idealnu igračku.

Ukoliko se loše ponaša dajte joj malo prostora

Mačka će vam na više načina pokazati da nešto ne voli. Ona to može učiniti otovreno, siktanjem, grebanjem i girženjem, ali i suptilnije tako što će poravnati uši, gledati u vašu ruku ili praviti nagle pokrete repom.

U tim trenucima je potrebno da se kao njen vlasnik povučete i obustavite aktivnosti koje joj ne prijaju. Time ćete joj pokazati da poštujete nju i njene granice, a ona će to ceniti time što će vam ukazati dugoročno poverenje.

Hrana i poslastice su sigurna taktika

Jedan od najbržih načina da doprete do mačijeg srca je davanje hrane i poslastica. Koristite ih da biste obučili mačku: kada joj date obrok, pomazite je nekoliko puta dok je jede i udaljite se i ovo radite svakodnevno.

Posle nekog vremena obrnite radnje: prvo je mazite, a onda dajte hranu ili poslasticu kako bi mačka povezala hranu sa nečim dobrim. Ovaj trik funkcioniše čak i ako vas mačka ne voli.

Pričajte tiho

Ne očekujte uspeh ako vičete na mačku. Čak i glasno, energično pričanje može je uplašiti i naterati da pobegne.

Ako govorite tiho i smireni ste, veća je verovatnoća da će mačka želeti da ostane pored vas. One su nežne, prefinjene životinje, koje ne vole buku i galamu, a i postoji mogućnost da će ona vaš povišen ton slučajno prepoznati kao prekoravanje.



Autor: Jovana Nerić