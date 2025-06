Zmije ulaze u kuću iz dva razloga: Jedan će vas šokirati, a evo šta da uradite u slučaju ujeda

Zmije se masovno pojavljuju u svim krajevima Srbije! One koje nisu otrovne često ulaze u kuće i domaćinstva obično zbog hrane, a neretko i zbog potrebe za parenjem, ističu stručnjaci.

Zmijolovac Vladica Stanković objašnjava da su prilikom parenja često mirne zbog čega ljudi ih neretko ne primete, pa ih "ponesu sa sobom" kada se uvuku u torbe, rančeve ili korpe.

- Zimi je to najčešći slučaj kada je veoma hladno, a vaš auto se nalazi u prirodi. Tada se one zavuku u automobil koji je prethodno bio zagrejan i često ako u međuvremenu ponovite put negde, one ostaju u kolima i napustiće ih tek nakon što oseti da može da izađe napolje - kaže Stanković.

Kako se zaštititi od zmije i njenog ujeda?

Velika je razlika kod ujeda otrovnice i neotrovnice, a u slučaju ujeda otrovne zmije vrlo je važno reagovati na ispravan način.

- Kod otrovne zmije ujed je od 4 do 8 milimetra, i njen otrov se istiskuje istog trenutka. Ako se nalazite u prirodi i nemate u blizini lekara, poželjno je imati kod sebe elastični zavoj kojim ćete podvezati mesto ujeda - objašanjava Stanković.

Takođe, ako kod sebe imate neki lek protiv alergije, najčešće može i "presing", popijte ga jer je on preventiva kako ne bi došlo do nekih jačih reakcija.

- Kada su u pitanju zmije koje nisu opasne i otrovne kod njih ne treba popiti nikakve lekove niti bilo šta podvezati. Dovoljno je jedno ispiranje i odlazak u zdravstvenu ustanovu odmah nakon ujeda. Tamo se koriste serumi koje samo zdravstveni radnici mogu da vam daju - ističe naš sagovornik.

Stanković naglašava da je preventiva važna i da ne treba prvi da dirate zmiju. U slučaju nekog napada, savetuje on, nemojte paničiti i fokusirajte se na rešenje problema.

Autor: S.M.