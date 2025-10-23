Da li vaša mačka ima groznicu? Evo kako da joj izmerite temperaturu i sprečite dehidraciju

Stručnjaci su otkrili simptomi groznice kod mačke i šta treba da uradite ukoliko mačka ima visoku temperaturu.

Kada se mačka ne oseća dobro, sigurno ćete to odmah primetiti, bez obzira na to što su ove životinje poznate po tome da vešto kriju bolesti. Svaki vlasnik mačke treba da zna šta da radi ako primeti da njegovom ljubimcu nije dobro, pogotovo ako se ispostavi da se kod mačke pojavila groznica, odnosno visoka temperatura.

Simptomi visoke temperature kod mačke

Odbijanje vode

Mačka koja odbija da pije vodu je u opasnosti od dehidracije. Proverite da li joj preti dehidracija tako što ćete pogledati desni, kao i elastičnost kože. Vlažne desni su znak da mačka još nije dehidrirala, a kad je u pitanju provera kože, nežno podignite kožu na glavi ili potiljku mačke. Kada je pustite, trebalo bi da se brzo vrati na svoje mesto. Ako ostane ukočena, odmah odvedite mačku kod veterinara, jer je to znak dehidracije.

Depresija i letargija

Mačke sa groznicom jedva žele da se pomeraju, leže na jednom mestu i miruju, i mamljenje njihovom omiljenom igračkom ih neće pokrenuti.

Drhtavica

Mačke mogu početi da drhte ako imaju groznicu.

Provera temperature

Najbolji način da saznate temperaturu mačke i da li ima groznicu jeste da joj izmerite temperaturu rektalno.

Normalna temperatura mačke je od 37,5 do 38,5 stepeni Celzijusa. Sve preko 38,5 stepeni Celzijusa smatra se groznicom.

Šta da uradite ako mačka ima visoku temperaturu

Ako osetite da mačka ima groznicu, odmah kontaktirajte veterinara i pregledajte da li na telu mačke ima rana ili područja posebno vrućih na dodir. Kada dođete na pregled, budite spremni da odgovorite na pitanja poput toga da li vaša mačka izlazi napolje ili lovi i da li je vakcinisana. Mnogo uzroka može izazvati pojavu groznice, poput virusa panleukopenije, apscesa i drugih.

Po pronalasku uzroka pojave visoke temperature, veterinar će predložiti plan lečenja mačke, uz uključivanje antibiotika i mogućih lekova protiv bolova. Veoma je važno da pratite uputstva propisanih lekova i završite terapiju antibioticima, piše Cattitude Daily.

Autor: D.Bošković