Žute mačke i teorija jedne moždane ćelije: Zašto su toliko otkačene, smešne i totalno svoje?

Ako posedujete žutu mačku ili ste ikada imali priliku da provodite vreme sa jednom, velike su šanse da ste je bar jednom uhvatili kako bulji u zid bez razloga, pada sa police na ravnom ili pokušava da se potuče sa sopstvenim repom. I niste sami. Internet već godinama ima svoju šalu: sve žute mačke dele jednu moždanu ćeliju, i to rotaciono.

Ova teorija naravno nije naučna, ali je zastrašujuće precizna kada se pogleda ponašanje ovih čupavaca. Bilo da je reč o žuto-beloj kombinaciji ili potpuno žutom krznu - jedna stvar je sigurna: žute mačke se ponašaju kao da ne postoji nijedna zakonitost fizike koju ne bi testirale svojim telom. Ili svojim stavom.

Kraljevi haosa i šefovi sopstvenog sveta

Žute mačke važe za harizmatične, tvrdoglave i izuzetno razigrane. Njihova "glupiranja" redovno završavaju na TikToku, Instagramu i Redditu, gde korisnici iz celog sveta dele urnebesne klipove svojih ludaka koji skaču u zidove, spavaju u čudnim pozama ili uporno pokušavaju da pojedu nepostojeću muvu.

Šta kažu vlasnici?

Vlasnici žutih mačaka su u ljubavi i haosu. I upravo ih to vezuje. Većina priznaje da je s njihovim mačorom (jer većina žutih mačaka jesu mužjaci) kuća uvek puna smeha, iznenađenja i blage doze nerviranja. Ali i da bez njih sve deluje dosadno.

A šta kaže nauka?

Naučno gledano, ne postoji dokaz da žute mačke imaju specifične neurološke razlike u odnosu na mačke drugih boja. Međutim, boja krzna kod mačaka je genetski povezana s određenim osobinama, a postoji i teorija da ove mačke češće pokazuju prijateljsko i otvoreno ponašanje - što se često prevodi kao "drama" u svakodnevnom životu.

Osim toga, većina žutih mačaka su mužjaci zbog načina na koji se X hromozomi prenose, a mačori su statistički skloniji "glupiranju" i aktivnijem ponašanju.



