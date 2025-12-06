AKTUELNO

Lifestyle

Nikako nisu dobre za njegovo zdravlje: Izbegavajte ove tri stvari ako želite da se vaše mače pravilno razvije

Izvor: Pink.rs/24sedam, Foto: Pixabay.com ||

Udomljavanje mačeta donosi mnogo radosti, ali istovremeno i veliku odgovornost. Svaki vlasnik želi da njegovo mače odraste u zdravu, srećnu i stabilnu mačku, ali mala nepažnja u ishrani, igri ili zdravstvenoj zaštiti može imati ozbiljne posledice.

Mnogo je uobičajenih grešaka koje čak i najbolje namere mogu pretvoriti u frustraciju i probleme za vašeg ljubimca.

Zašto hranjenje sirovim mesom može biti opasno za mačiće?

Mnogi smatraju da je sirova hrana prirodnija i zdravija jer podseća na ishranu divljih predaka mačaka, ali ova praksa nosi ozbiljne zdravstvene rizike. Sirovo meso može sadržati bakterije poput salmonele i listerije, koje mogu izazvati trovanje i kod mačeta, ali i kod članova porodice.

Najsigurniji način da mače dobije sve potrebne hranljive materije jeste balansirana kombinacija kvalitetne suve i vlažne hrane, formulisane posebno za rast i razvoj mladih mačaka, čime se osigurava pravilna ishrana bez rizika.

Pazite sa čim se vaš mali ljubimac igra

Iako laserske tačke deluju zabavno i privlačno, stalno jurenje crvene tačke koju nikada ne mogu uhvatiti može izazvati frustraciju i anksioznost kod mačeta. Mačke su prirodni lovci i potreban im je osećaj postignuća da bi igranje bilo zadovoljstvo, a ne stres.

Interaktivne igračke sa stvarnim objektima, poput loptica, perca ili igračaka punjenih mačjom metvicom, omogućavaju mačetu da razvija svoje instinkte, ostvari osećaj uspeha i uživa u igri na zdrav način.

Jednolična ishrana je nešto najgore za njegovo zdravlje

Navikavanje mačeta na samo jednu vrstu hrane može ga učiniti izbirljivim i otežati kasniju promenu ishrane iz zdravstvenih razloga.

Uvođenje različitih ukusa, tekstura i povremeno poslastica pomaže u adaptaciji i smanjuje stres kod promene dijete.

Autor: Jovana Nerić

#Hrana

#Zdravlje

#mače

#razvijanje

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Zimski jelovnik: Evo šta obavezno morate jesti ako ne želite da se razbolite ove zime

Lifestyle

Posledice su zapanjujuće! Evo šta se događa sa telom kada duži period nemate intimne odnose

Extra

ŽENA morala da uđe u stan UZ POMOĆ DIZALICE: Tri dana nisu bili kod kuće, a onda su saznali OVO (VIDEO)

Lepota i Moda

Zbog ove greške imaćete duplo više bora: Mnoge žene ovo praktikuju, a nisu ni svesne koliko ubrzava starenje

Lepota i Moda

Zbog ove greške imaćete duplo više bora: Mnoge žene ovo praktikuju, a nisu ni svesne koliko ubrzava starenje

Lifestyle

Izbegnite kognitivni pad, probleme sa pamćenjem i nesanicu: Za dobro zdravlje mozga izbegavajte ove tri stvari