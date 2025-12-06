Nikako nisu dobre za njegovo zdravlje: Izbegavajte ove tri stvari ako želite da se vaše mače pravilno razvije

Udomljavanje mačeta donosi mnogo radosti, ali istovremeno i veliku odgovornost. Svaki vlasnik želi da njegovo mače odraste u zdravu, srećnu i stabilnu mačku, ali mala nepažnja u ishrani, igri ili zdravstvenoj zaštiti može imati ozbiljne posledice.

Mnogo je uobičajenih grešaka koje čak i najbolje namere mogu pretvoriti u frustraciju i probleme za vašeg ljubimca.

Zašto hranjenje sirovim mesom može biti opasno za mačiće?

Mnogi smatraju da je sirova hrana prirodnija i zdravija jer podseća na ishranu divljih predaka mačaka, ali ova praksa nosi ozbiljne zdravstvene rizike. Sirovo meso može sadržati bakterije poput salmonele i listerije, koje mogu izazvati trovanje i kod mačeta, ali i kod članova porodice.

Najsigurniji način da mače dobije sve potrebne hranljive materije jeste balansirana kombinacija kvalitetne suve i vlažne hrane, formulisane posebno za rast i razvoj mladih mačaka, čime se osigurava pravilna ishrana bez rizika.

Pazite sa čim se vaš mali ljubimac igra

Iako laserske tačke deluju zabavno i privlačno, stalno jurenje crvene tačke koju nikada ne mogu uhvatiti može izazvati frustraciju i anksioznost kod mačeta. Mačke su prirodni lovci i potreban im je osećaj postignuća da bi igranje bilo zadovoljstvo, a ne stres.

Interaktivne igračke sa stvarnim objektima, poput loptica, perca ili igračaka punjenih mačjom metvicom, omogućavaju mačetu da razvija svoje instinkte, ostvari osećaj uspeha i uživa u igri na zdrav način.

Jednolična ishrana je nešto najgore za njegovo zdravlje

Navikavanje mačeta na samo jednu vrstu hrane može ga učiniti izbirljivim i otežati kasniju promenu ishrane iz zdravstvenih razloga.

Uvođenje različitih ukusa, tekstura i povremeno poslastica pomaže u adaptaciji i smanjuje stres kod promene dijete.

Autor: Jovana Nerić