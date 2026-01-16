Pojedini psi mogu učiti nove reči samo prisluškujući vlasnike: Istraživanje dalo neočekivane rezultate

Psi su poznati po tome što brzo savladavaju osnovne komande poput „sedi“ ili „čekaj“, ali im pamćenje naziva predmeta, kao što su igračke, obično predstavlja mnogo veći izazov. Ipak, nova studija pokazuje da postoji mala grupa izuzetno nadarenih pasa koji su sposobni da zapamte imena čak stotina predmeta – i to bez direktne igre ili obuke. Prema pisanju AP Newsa, ovi psi mogu da nauče nove reči jednostavno prisluškujući razgovore svojih vlasnika.

Kako je sprovedeno istraživanje

Naučnici su ranije već znali da određeni psi mogu naučiti imena igračaka kroz igru i ponavljanje. Međutim, u najnovijem istraživanju, objavljenom u časopisu Science, otkriveno je da neki psi mogu usvajati nove nazive i pasivnim slušanjem. U studiji je učestvovalo deset pasa sa izuzetnim sposobnostima, među kojima su bili border koli Basket i labrador Ogi.

Vlasnici su držali novu igračku i razgovarali o njoj sa drugom osobom, dok su psi to posmatrali ili slušali. Nakon toga, od pasa se tražilo da iz druge prostorije donesu baš tu igračku iz gomile sličnih predmeta.

Neočekivani rezultati

Čak sedam od deset pasa uspešno je povezalo novo ime sa odgovarajućom igračkom samo na osnovu slušanja razgovora. Zanimljivo je da su neki psi bili uspešni čak i kada je igračka prvo bila sklonjena u kutiju, a razgovor o njoj vođen tek kasnije. To znači da nisu istovremeno videli predmet i čuli njegov naziv.

„Ovo je prvi put da primećujemo jasno definisanu grupu pasa koja može da nauči imena predmeta prisluškujući razgovor ljudi“, izjavila je autorka studije Šani Dror sa Univerziteta Eötveš Lorand u Mađarskoj i Veterinarskog univerziteta u Austriji.



Retka sposobnost u životinjskom svetu

Učenje putem prisluškivanja izuzetno je retko među životinjama i do sada je primećeno kod malog broja vrsta, poput papagaja i nekih majmuna. Ova veština je od ključnog značaja i za razvoj ljudi – mala deca mogu usvajati nove reči slušajući razgovore odraslih, čak i kada im se niko direktno ne obraća.

Ipak, kako su psi iz studije odrasli, naučnici smatraju da se mehanizmi u njihovom mozgu razlikuju od onih kod ljudi. Stručnjakinja za kogniciju životinja Hajdi Lin sa Univerziteta Južne Alabame, koja nije učestvovala u istraživanju, istakla je da ova studija pokazuje kako su mentalne sposobnosti životinja često potcenjene.

Ne važi za sve pse

Ipak, važno je naglasiti da ova sposobnost nije uobičajena. Većina pasa verovatno neće naučiti nove reči dok leže ispod stola i čekaju zalogaj. Autorka istraživanja se nada da će dalja proučavanja ovih izuzetno nadarenih pasa pomoći da se otkrije koje signale tačno prepoznaju i kako uspevaju da povežu reči sa predmetima, prenosi Index.hr.

Autor: Jovana Nerić