KAKO DA PREPOZNATE DA LI JE VAŠ PAS ZDRAV: Veterinarka otkriva 8 ključnih znakova koje svaki vlasnik mora da zna!

Vlasnici pasa žele da svojim ljubimcima osiguraju srećan i zdrav život, ali budući da psi ne mogu rečima da kažu kako se osećaju, procena njihovog stanja ponekad nije jednostavna. Upravo zato je važno obratiti pažnju na promene u težini, apetitu i ponašanju, jer one često prve ukazuju na zdravstvene probleme.

Doktorka veterinarske medicine Amanda Čejmbers izdvojila je osam jasnih pokazatelja – od nivoa energije do izgleda dlake – koji vlasnicima mogu pomoći da na vreme uoče eventualne probleme.

1. Sjajna i negovana dlaka

Zdrava dlaka nije samo lepa na oko, već je i važan znak opšteg stanja organizma. Sjajna, mekana i uredna dlaka obično ukazuje na dobru ishranu i pravilnu negu. "Bujna i sjajna dlaka često je znak da je pas zdrav", objašnjava dr Čejmbers. "Psi sa kožnim ili metaboličkim poremećajima često imaju tanju, grublju i lomljiviju dlaku."

2. Zdrava koža

Koža bez crvenila, preteranog svraba, perutanja ili pojačanog opadanja dlake još jedan je pokazatelj dobrog zdravlja. Na njeno stanje direktno utiču ishrana i opšte zdravstveno stanje psa. Svrab i gubitak dlake često su prvi simptomi alergija ili kožnih problema.

3. Zdravlje zuba i desni

Zdravlje usne šupljine često se zanemaruje, iako ima veliki uticaj na celokupno stanje psa. Čisti zubi i zdrave desni sprečavaju ozbiljne infekcije. Nakupljanje zubnog kamenca može dovesti do upala desni i velikih bolova koji psu otežavaju hranjenje.

4. Dobar nivo energije

Energija i volja za kretanjem mnogo govore o ljubimcu. Zdrav pas je razigran, radoznao i rado učestvuje u šetnjama. Ako primetite da je pas odjednom trom ili se manje kreće, to može ukazivati na artritis ili neki drugi unutrašnji problem.

5. Skladna telesna građa

Već na prvi pogled moguće je proceniti da li je pas u dobroj formi. Pas idealne kondicije deluje vitko i kreće se bez napora. Kod većine rasa trebalo bi da se primeti blaga uvučenost stomaka iza prsnog koša.

6. Stabilna i zdrava težina

Održavanje zdrave telesne težine je ključno. Gojaznost kod pasa dovodi do opterećenja zglobova i metaboličkih poremećaja. Sa druge strane, nagli gubitak težine bez promene režima ishrane takođe je ozbiljan znak za uzbunu.

7. Dobar apetit

Pas koji redovno jede svoje obroke najčešće je dobrog zdravlja. Svaki pas ima svoje navike, ali dugotrajan gubitak apetita ili odbijanje omiljene hrane nikako ne treba zanemariti.

8. Uredna probava i stolica

Stolica je jedan od najpouzdanijih pokazatelja zdravlja digestivnog sistema. Zdrav pas ima čvrstu, pravilno oblikovanu stolicu i obavlja nuždu bez naprezanja. Česte promene, poput dijareje ili zatvora, zahtevaju posetu veterinaru.

ZAKLJUČAK VETERINARKE:

Ukoliko primetite bilo koju od ovih promena koja traje duže od dan ili dva, nemojte čekati. Rana dijagnoza je pola puta do izlečenja vašeg najboljeg prijatelja.

Autor: Dalibor Stankov