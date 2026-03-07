Pas nije samo ljubimac – zašto je četvoronožni prijatelj jako važan faktor u našim životima

Od smanjenja stresa do bezuslovne ljubavi, život sa psom menja svakodnevicu na načine koje često ne očekujemo.

Pas u domu nije samo još jedan član porodice – on menja ritam dana, navike i raspoloženje. Jutarnje šetnje postaju obavezne, ali i dragocene. Istraživanja pokazuju da boravak sa psom snižava nivo stresa i podstiče lučenje hormona sreće, što objašnjava zašto se posle napornog dana upravo uz njih najlakše opuštamo.

Ono što psa čini posebnim jeste bezuslovna odanost. Za razliku od ljudi, oni ne procenjuju, ne zameraju i ne komplikuju. Njihova radost pri povratku vlasnika kući podseća nas na važnost malih stvari – pažnje, dodira i prisutnosti. U vremenu ubrzanog života, pas nas uči da zastanemo.

Stručnjaci često ističu da psi pozitivno utiču i na fizičko zdravlje. Redovne šetnje znače više kretanja, a briga o ljubimcu podstiče odgovornost i rutinu. Kod dece, odrastanje uz psa razvija empatiju i osećaj brige za druge, dok starijim osobama pruža osećaj svrhe i društva.

Naravno, pas nije igračka niti prolazna želja. On zahteva vreme, strpljenje i posvećenost. Ali upravo ta razmena – naša briga za njih i njihova bezrezervna ljubav prema nama – čini odnos čoveka i psa jednim od najposebnijih saveza u svakodnevnom životu.

Pas vas neće pitati kakav vam je posao, koliko zarađujete ili kako izgledate. Za njega ste centar sveta – a možda je upravo to podsećanje koje nam svima ponekad treba.

Autor: S.Paunović