Ove namirnice nikada ne smete dati svojoj mački: Mnoge se često nalaze u našoj kuhinji

Iako deluju bezazleno, pojedine namirnice iz svakodnevne ishrane ljudi mogu biti veoma opasne za zdravlje mačaka.

Mnogi vlasnici mačaka vole da svoje ljubimce počaste komadićem hrane sa stola, verujući da im time pokazuju ljubav. Ali, ono što je bezbedno za ljude ne mora biti bezbedno i za životinje. Digestivni sistem mačaka funkcioniše drugačije od ljudskog, pa pojedine namirnice mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, pa čak i trovanje.

Jedna od najpoznatijih opasnih namirnica za mačke jeste čokolada. Ona sadrži supstance koje njihov organizam ne može da razgradi, a koje mogu izazvati ubrzan rad srca, povraćanje, pa čak i ozbiljne poremećaje nervnog sistema. Slično važi i za kofein koji se nalazi u kafi, čaju i energetskim napicima, zbog čega je važno da ove proizvode držite van domašaja ljubimca.

Luk i beli luk takođe spadaju među namirnice koje nikada ne bi trebalo davati mačkama. Oni mogu oštetiti crvena krvna zrnca i dovesti do anemije, čak i kada se konzumiraju u manjim količinama. Problem je što se ove namirnice često nalaze u pripremljenoj hrani, pa vlasnici ponekad nesvesno podele obrok sa ljubimcem koji sadrži ove sastojke.

Još jedna česta greška jeste davanje mleka odraslim mačkama. Iako se često veruje da ga mačke obožavaju, većina odraslih jedinki zapravo ne može pravilno da vari laktozu. To može dovesti do problema sa varenjem, nadimanja i dijareje. Umesto toga, mačkama je uvek najbolji izbor sveža voda i kvalitetna hrana prilagođena njihovim nutritivnim potrebama.

Briga o ljubimcu podrazumeva i razumevanje njegove ishrane. Ono što deluje kao mala poslastica može imati ozbiljne posledice po zdravlje životinje. Zato je važno informisati se o namirnicama koje su bezbedne, a koje treba izbegavati, jer pravilna ishrana predstavlja jedan od najvažnijih koraka ka dugom i zdravom životu vaše mačke.

Autor: S.Paunović