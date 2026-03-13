Mačka koja izgleda kao snežna grudva: Internet poludeo za ovom lepoticom (VIDEO)

Mačke su poznate po svojoj nonšalantnosti, a jedna od njih, simpatična Beti, postala je popularna na internetu jer skupljena na stolici izgleda poput velike snežne grudva.

Iako je njena vlasnica oduševljena tim poređenjem, čini se da Beti kao i većina mačaka, ljudske dosetke previše ne zanimaju.

Beti je zapravo škotska ravnouha mačka, varijanta rase sa ušima koje nisu preklopljene. Uprkos tome, deli sve ostale karakteristike ove rase - šarmantna je, inteligentna, radoznala, privržena i veoma umiljata.

Prema podacima Udruženja ljubitelja mačaka (The Cat Fanciers' Association), preklopljene uši po kojima je ova rasa poznata nastale su sasvim slučajno. Reč je o spontanoj mutaciji dominantnog gena koja se pojavila kod potomka britanske kratkodlake mačke i domaće mačke. Tako je nastao jedinstveni izgled po kojem su danas prepoznatljive.

Privrženi i inteligentni ljubimci

Osim specifičnog izgleda, ove mačke poznate su kao mazne, privržene i blage naravi, ali jednako uživaju i u samostalnosti i u druženju sa ljudima. Inteligentne su i radoznale, ali istovremeno tihe i strpljive. Poznate su po nekim neobičnim navikama, poput uspravnog sedenja koje podseća na prerijskog psa, a mogu naučiti i razne trikove te se igrati donošenja predmeta. Svojim šarmom lako osvajaju ljude, zbog čega su jedni od omiljenih kućnih ljubimaca.

Nažalost, druge mačke njihove preklopljene uši ponekad pogrešno tumače kao znak agresije, iako su one sve samo ne agresivne, a Beti savršen je primer toga. Čini se da joj je potpuno svejedno izgleda li poput snežne grude, a upravo ta mačja ravnodušnost čini je još slađom.

Autor: S.M.