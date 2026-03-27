Pas napravio haos u dvorištu: Ostavila ga samog 2 minuta i nastao je lom (VIDEO)

Vlasnica psa ostala je u šoku kada je otkrila šta je njen zlatni retriver napravio u dvorištu za samo nekoliko minuta. Ispričala je da se samo nakratko okrenula da završi nešto po kući, puštajući psa da malo istražuje dvorište i obavi nuždu.

Međutim, kada ga je nekoliko trenutaka kasnije ponovo pogledala, prizor ju je zatekao nespremnu i nije znala da li da se smeje ili da plače.

U videu objavljenom na Instagramu, vlasnica je pokazala šta su njena dva zlatna retrivera uspela da naprave za tako kratko vreme. Na snimku se vidi jedan pas kako mirno čeka kraj ulaza u kuću, dok drugi, potpuno prekriven blatom i sa činijom za hranu u ustima, trči po dvorištu.

Tokom snimka nestašni pas juri oko bazena, dok ga vlasnica pokušava očistiti bacajući mu igračku u vodu kako bi ga navela da uskoči. Bauer ubrzo skače za igračkom i veselo pliva, dok se ona i njen partner smeju njegovim nestašlucima.

Video je brzo izazvao brojne reakcije. Jedan korisnik se našalio: "Očigledno mu je sve već bilo pripremljeno." Drugi je napisao: "Njegova misija je da svaki dan bude zanimljiv… svake minute.

Autor: S.M.