Fenomen - Boy Cat: Zašto je internet poludeo za mačorima koji ne mogu da se odvoje od svojih vlasnica!

Globalni fenomen nežnosti i afekcije — mačori koji prate svoje vlasnice, gledaju ih zaljubljeno i pokazuju da ljubav nema samo ljudsko lice.

Ako ste poslednjih meseci surfovali društvenim mrežama, verovatno ste naleteli na fenomen - Boy Cat, koji je osvojio ceo svet. Reč je o mačorima koji ne napuštaju svoje vlasnice, koji ih prate u stopu, u svemu što rade, sede pored njih dok rade, spavaju pored njih i gledaju ih pogledom punim poverenja i nežnosti. Ove snimke i fotografije ne prikazuju samo ljubimce – one prikazuju vezu koja pomera granice između čoveka i životinje.

Šta je posebno u ovom fenomenu? Nije samo jedan mačor, niti je ograničeno na jednu zemlju. Devojke i žene širom sveta počele su da snimaju svoje mačore dok prate svaki njihov korak, pokazujući vanrednu afekciju. Fenomen je postao globalan jer dira u univerzalnu emociju: želju za pažnjom, ljubavlju i nežnošću koju životinje mogu pružiti.

Internet je preplavljen video snimcima gde mačori sede pored laptopa dok njihove vlasnice rade, ili se maze dok gledaju televizor, ili oduševljeno posmatraju vlasnicu koja se sprema za izlazak. Pogled tih mačora deluje gotovo ljudski – zaljubljeno, odano i potpuno predano. I upravo zato su ovi video snimci toliko viralni - zato što nas podsećaju koliko je čista i jednostavna ljubav možda baš sve što nam je potrebno.

Fenomen Boy Cat nije samo mim ili trend; to je pokret nežnosti. Ljudi širom sveta se poistovećuju sa ovim pričama jer pokazuju da ljubav i privrženost nisu rezervisani samo za ljude. Mačori nas uče da je prava afekcija u malim gestovima – u tome što ne puštaju ruku (ili šapu) i što su uvek tu kada vam je potrebno malo pažnje i topline.

Možda je upravo to razlog zašto je Boy Cat osvojio internet: jer podseća na ono najlepše u životu – da ljubav i briga dolaze u svim oblicima, ponekad sa šapama i mekanim njuškama. I dok gledamo ove snimke, ne možemo a da se nemamo pun spektar emocija i ne osetimo da svet ipak može biti nežan i pun ljubavi.

Autor: S.Paunović