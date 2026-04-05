PSI NAM OVAKO ŠALJU ŠIFROVANE PORUKE: Cezar Milan otkriva šta stvarno znači kada vaš ljubimac zeva ili vas udara šapom!

Ponekad se čini da vi i vaš pas delite nivo razumevanja koji niko drugi ne može da pojmi. Ipak, postoje trenuci kada vas ljubimac svojim ponašanjem može potpuno zbuniti. Da li se valja po podu jer želi maženje ili se iza toga krije nešto mnogo dublje? Svetski poznati stručnjak za ponašanje pasa, Cezar Milan, otkriva strogo čuvane tajne pseće komunikacije.

"Ljudi psima često pripisuju ljudske osobine, a kada ne želite da vidite ono što bi trebalo, teško ćete razumeti poruku", ističe Milan. On objašnjava da je ključ u energiji i kontekstu. Evo šest uobičajenih ponašanja i njihovih skrivenih značenja:

1. Lizanje usana: Alarm za paniku?

Razumevanje govora tela psa može biti složeno. Lizanje usana nije uvek znak da je pas gladan.

"To može biti znak teskobe. Pas to radi kada je uznemiren ili ga je pomalo strah", kaže Milan. Naravno, ako pripremate hranu u kuhinji, razlog je očigledan, ali u drugim situacijama, ovo je jasan signal stresa.

2. Zevanje: Nije uvek umor

Vlasnici su često zbunjeni kada pas zevne usred dresure ili igre."Kada radim sa agresivnim psom i prekinem ga u tom ponašanju, zevanje je pokazatelj da on prelazi u mirnije stanje. Za mene je to odličan znak", objašnjava Cezar. S druge strane, pas može zevati i kada mu je neprijatno ili pokušava da smiri situaciju oko sebe.

3. Valjanje na leđima: Igra ili nešto "prljavo"?

Milan objašnjava da razlozi mogu biti različiti: "Moguće je da je pas pronašao izmet pa želi da se 'namiriše', ali to je i način na koji se rashlađuje." Često je to znak maksimalnog poverenja i uživanja, ali i način na koji se pas pokorava dominantnijem članu čopora.

4. Dodirivanje šapom: Molba ili zahtev?

Ovo je jedan od najčešćih načina komunikacije, ali ključ je u intenzitetu.

"Ako vas pas nežno dodirne šapom, to je znak privrženosti. Ali, ako vas udara grubo, on nešto zahteva. Poručuje vam: 'Daj mi hranu', 'Vodi me napolje' ili 'Vreme je za spavanje'", naglašava Milan.

5. "Kopanje" po kući: Instinkt gnježđenja

Kada pas počne da kopa po tepihu ili podu, obično se priprema za odmor."Ženke to često rade pre spavanja kako bi napravile 'gnezdo'. Međutim, kod mužjaka to može biti znak dosade ili frustracije jer imaju višak energije koju nisu potrošili", objašnjava stručnjak.

6. Kijanje tokom igre: Usisivač u nosu

Učestalo kijanje dok se igrate sa ljubimcem obično ima vrlo logično objašnjenje.

"To nije prirodno ponašanje osim ako mu nešto nije ušlo u nos. Psi imaju velike nozdrve i udišu poput usisivača, pa je verovatno udahnuo prašinu ili neku drugu iritaciju tokom jurnjave", zaključuje Milan.

Autor: D.S.