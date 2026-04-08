U ITALIJI UVEDENO PLAĆENO BOLOVANJE AKO VAM JE LJUBIMAC BOLESTAN - Evo kakva su pravila

Izvor: Ifnormer, Foto: Foto/Pixabay.com ||

U Italiji je uvedena zanimljiva praksa koja ide u korak sa sve većim značajem kućnih ljubimaca u svakodnevnom životu. Naime, zaposlenima je omogućeno da uzmu plaćeno odsustvo ukoliko im se ljubimac ozbiljno razboli i zahteva hitnu brigu.

Radnici imaju pravo na najviše tri dana godišnje u ovakvim situacijama, ali pod uslovom da prilože potvrdu veterinara koja dokazuje da je životinji neophodna neodložna nega.

Takođe, ljubimac mora biti registrovan i obeležen mikročipom.

Ova odluka nije doneta preko noći, već ima korene u ranijim pravnim slučajevima. Još 2017. godine jedna zaposlena u Rimu izborila se za pravo da izostane s posla kako bi negovala svog bolesnog psa.

Sud je tada uzeo u obzir činjenicu da italijanski zakon predviđa kazne za nebrigu o životinji koja trpi ozbiljnu patnju.

Zbog toga se briga o kućnim ljubimcima u ovakvim situacijama ne posmatra samo kao lična odluka, već i kao određena zakonska obaveza.

Iako mnogi ljudi svoje pse, mačke i druge životinje doživljavaju kao članove porodice, u većini zemalja one se i dalje formalno vode kao imovina.

Italija je ovim pristupom napravila korak dalje, prepoznajući odgovornost prema životinjama kao važan deo društvenih i pravnih normi.

Autor: D.Bošković

