Da li imate slobodan dan ako slava padne tokom vikenda? Evo šta kaže Zakon

Sezona slava je krenula, a mnogi domaćini se pitaju da li imaju pravo na plaćeno odsustvo za slavu ukoliko ona padne tokom vikenda.

Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji nalaže da vernici imaju pravo da ne rade na prvi dan krsne slave.



Ukoliko vaša slava pada tokom vikenda, treba znati da se verski praznici ne mogu prenositi kao državni.

Naime, državni praznici prenose se na prvi naredni radni dan ukoliko padaju u nedelju, dok se iz člana 4. Zakona za verske praznike to pravilo ne praktikuje.

Dakle, ukoliko dan krsne slave padne u subotu ili nedelju, zaposleni vernik nema pravo da slobodan dan prebaci na ponedeljak, piše Kamatica.



Posebna rešenja o pravu na odsustvo ili obavezi rada tokom verskih praznika se donose retko, a inspevija takvu praksu često toleriše jer bi u suprotnom poslodavci morali svakom zaposlenom pojedinačno da izdaju i uruče rešenje o pravu na odsustvo.

Ipak, važno je napomenuti da poslodavac ne može dan krsne slave računati u redovan godišnji odmor, jer se verski praznici tretiraju kao dodatni slobodni dani.

Autor: D.Bošković