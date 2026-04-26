Ako vaša mačka radi ove stvari, možda je usamljena: Znakovi koje vlasnici često ignorišu

Iako važe za samostalne ljubimce, mačke mogu da pate od usamljenosti, naročito ako im nedostaje pažnja vlasnika. Iza naizgled mirnog ponašanja često se kriju suptilni znaci da im je potrebno više društva i stimulacije.

Znaci da mački nedostaje pažnja i društvo

Jedan od prvih pokazatelja je ponašanje kada se vlasnik vrati kući. Usamljena mačka vas odmah dočekuje ili strpljivo čeka kod vrata. Ako to nije deo ustaljene rutine, može ukazivati na potrebu za većom interakcijom.

Takođe, mačka koja vas prati u stopu često traži dodatnu pažnju. Ako ste joj jedini izvor društva, prirodno je da će želeti da bude uz vas što je više moguće.

Promene u ponašanju koje ne treba ignorisati

Pojačano spavanje i manjak energije mogu biti znak dosade ili lošeg raspoloženja, ali je važno prvo isključiti zdravstvene probleme. Slično važi i za gubitak apetita, koji može ukazivati i na fizičke i na emocionalne tegobe.

Gubitak interesovanja za igru i omiljene aktivnosti često prati promene u okruženju, poput selidbe, dužeg odsustva vlasnika, ili dolaska nove osobe ili ljubimca.

Mačka traži pažnju na svoj način

Često mjaukanje jedan je od najjasnijih signala da mačka želi pažnju, bilo iz dosade ili usamljenosti. Neke mačke će čak reagovati destruktivnim ponašanjem, grebanjem nameštaja ili obaranjem stvari, ako nemaju dovoljno stimulacije.

U ređim slučajevima, stres može dovesti do zdravstvenih problema što može koji zahtevaju konsultaciju sa veterinarom.

Načini da mački pružite više pažnje i sigurnosti

Najjednostavnije rešenje je kvalitetno provedeno vreme. To može biti igra, maženje ili čak mirno sedenje u istoj prostoriji, jer mačke vole prisustvo vlasnika.

Uvođenje novih igračaka i održavanje rutine može značajno poboljšati raspoloženje ljubimca i smanjiti osećaj usamljenosti.

Druga mačka kao rešenje za usamljenost

U nekim slučajevima, posebno kod mlađih i aktivnih mačaka, društvo druge mačke može biti korisno. One mogu zajedno da se igraju i tako zadovolje potrebu za interakcijom.

Ipak, starije mačke teže prihvataju promene, pa uvođenje novog ljubimca može izazvati dodatni stres. Zato je važno dobro proceniti karakter i potrebe postojeće mačke pre donošenja takve odluke.



Autor: Jovana Nerić