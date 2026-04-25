Zašto pas juri svoj rep? Ljubimac vam ovim ponašanjem šalje jasnu poruku

Iako na prvi pogled deluje kao smešna i bezazlena navika, pas koji se vrti u krug i juri svoj rep zapravo pokušava nešto da vam "kaže".

Takvo ponašanje često nije samo igra, iza njega mogu stajati dosada, nervoza, napetost ili čak određeni zdravstveni problemi.

Psi svoje stanje pokazuju kroz ponašanje, pa i ovaj pokret ima svoju poruku. Zato je važno da vlasnik obrati pažnju i na vreme shvati šta ljubimcu nedostaje kako bi mu pomogao da bude mirniji i zadovoljniji.

Jedan od mogućih razloga može biti i fizička nelagodnost. Svrab izazvan alergijama, kožnim problemima, parazitima ili infekcijama može naterati psa da pokušava da dohvati rep, bokove ili stomak.

Ako se to ne zaustavi, može prerasti u uporno grickanje, pa čak i povrede, zbog čega je važno prvo proveriti zdravstveno stanje kod veterinara.

Stres

Pored toga, stres je čest okidač za ovakvo ponašanje.

Psi vole rutinu i osećaj sigurnosti, pa svaka promena u okruženju, buka, gosti ili promenjen raspored, može da ih izbaci iz ravnoteže. U takvim situacijama jurenje repa postaje način da se oslobode napetosti.

Ako pas nema dovoljno kretanja i mentalne stimulacije, ova navika može postati učestala. Zato je važno da mu obezbedite redovne šetnje, igru i aktivnosti koje će ga zaokupiti.

Najbolji način da se to spreči jeste uvođenje jasnog dnevnog ritma. Redovne šetnje u isto vreme, zanimljive igre i miran kutak u domu gde može da se povuče pomoći će psu da se oseća sigurnije i opuštenije.

Autor: A.A.