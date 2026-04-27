ZABORAVITE NA MNOŽENJE SA 7! Nauka potvrdila: Pseće godine se računaju potpuno DRUGAČIJE – evo koliko vaš ljubimac ZAISTA ima godina!

Evo verzije teksta prilagođene direktnom kopiranju u CMS, bez tabela i komplikovanog formatiranja, ali sa jasnim podnaslovima i istaknutim ključnim informacijama.

BEOGRAD – Ako ste mislili da vaš pas od dve godine ima "14 ljudskih", nauka ima vesti za vas: Grdno grešite! Čuveno pravilo "jedna za sedam", koje se decenijama koristilo kao zlatni standard, zvanično je otišlo u istoriju.

Istraživanja sa Univerziteta Kalifornija u San Dijegu otkrila su da psi stare po potpuno drugačijoj krivulji, a njihova nova formula mogla bi vas prilično iznenaditi.

Zašto je staro pravilo bilo pogrešno

Ideja o množenju sa sedam bila je tek gruba procena iz prošlog veka. Problem je u tome što psi ne stare linearno. Naime, pas u prvoj godini života postigne polnu zrelost i fizički razvoj koji je bliži tinejdžeru nego detetu. Po starom pravilu, jednogodišnji pas bio bi sedmogodišnje dete, što u prirodi apsolutno nije slučaj.

Nova formula: Brz start, sporiji finiš

Naučnici su analizirali promene u DNK pasa i otkrili da psi stare neverovatno brzo u početku, a onda se taj proces značajno usporava. Prema novim naučnim parametrima, evo kako izgleda realna starost vašeg psa:

Pas od 1 godine ima oko 31 ljudsku godinu

Pas od 2 godine ima oko 42 ljudske godine

Pas od 4 godine ima oko 53 ljudske godine

Pas od 7 godina ima oko 62 ljudske godine

Pas od 10 godina ima oko 68 ljudskih godina

Pas od 15 godina ima oko 74 ljudske godine

Veličina psa menja sve

Iako je ovaj model najprecizniji do sada, stručnjaci podsećaju da na starenje utiče i rasa. Mali psi, poput pudli ili čivava, uglavnom žive duže i sporije stare u kasnijim fazama. S druge strane, velike rase poput doga ili bernardinaca brže ulaze u proces starenja i njihovi organizmi ranije postaju "stari".

Zašto je ovo važno za zdravlje vašeg ljubimca

Razumevanje da vaš sedmogodišnji pas zapravo ima preko 60 ljudskih godina menja način na koji treba da brinete o njemu. Čak i ako je vaš ljubimac i dalje razigran i rado juri lopticu, njegov organizam u toj fazi zahteva drugačiju ishranu prilagođenu seniorima, češće veterinarske preglede i više pažnje usmerene na zglobove i zube.

Najveća zabluda vlasnika je da starost procenjuju po ponašanju. Starenje se dešava na nivou ćelija i organa koji nije uvek vidljiv spolja, pa je važno ne oslanjati se samo na subjektivni utisak, već na realne biološke godine.

Autor: D.S.