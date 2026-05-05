AKTUELNO

Lifestyle

Najveće zablude o mačkama u koje i dalje verujemo: Vreme je da ih zauvek razbijemo!

Izvor: Pink.rs, Foto: Unsplash.com ||

Od toga da su hladne i nezainteresovane do mita da uvek dočekaju na noge – istina o mačkama je mnogo zanimljivija i potpuno drugačija.

Mačke su među najpopularnijim kućnim ljubimcima, ali uprkos tome – ili baš zbog toga – o njima kruži neverovatan broj mitova. Generacijama se prenose poluistine koje su mnogi prihvatili zdravo za gotovo, iako nemaju mnogo veze sa realnošću. Vreme je da neke od najčešćih zabluda konačno stavimo na svoje mesto.

Jedan od najraširenijih mitova jeste da su mačke hladne i nezainteresovane za ljude. Istina je da one emocije pokazuju suptilnije od pasa, ali to ne znači da ih nema. Mačke razvijaju jake veze sa vlasnicima, prepoznaju glas, traže pažnju i mogu biti izuzetno privržene – samo na svoj način, koji nije uvek očigledan na prvi pogled.

Često se može čuti i da mačke uvek dočekaju na noge. Iako imaju izuzetno razvijen refleks okretanja u vazduhu, to ne znači da su nepovredive. Padovi sa visine mogu biti veoma opasni, a veterinarske ordinacije redovno beleže povrede upravo zbog ove zablude. Njihova agilnost nije supermoć, već evolutivna prednost sa jasnim granicama.

Još jedan mit koji opstaje jeste da mačke ne zahtevaju mnogo brige. Istina je da su samostalnije od nekih drugih ljubimaca, ali to ne znači da mogu same. Potrebna im je pravilna ishrana, redovne posete veterinaru, mentalna stimulacija i – što mnogi zanemaruju – društvo i pažnja.

Foto: Pexels

Tu je i verovanje da mačke ne mogu da se dresiraju. Iako neće reagovati na komande kao psi, mačke itekako mogu naučiti određena ponašanja, rutine i čak trikove – uz strpljenje i pravi pristup. Razbijanjem ovih mitova, ne samo da bolje razumemo mačke, već i gradimo kvalitetniji odnos sa njima, zasnovan na realnim očekivanjima umesto zastarelih uverenja.

Autor: S.Paunović

#Mačka

#kućni ljubimac

#predrasude

#životinje

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Mačke: Misteriozne kraljice doma — zašto ih neki obožavaju, a drugi ne mogu da ih shvate?

Lifestyle

KOLIKO BI ZAISTA TREBALO DA TRAJE S*KS? Stručnjaci razbijaju mitove i otkrivaju šta je normalno?

Politika

NASTAVLJAJU SA LAŽIMA! Hrvatski mediji truju ceo region kako je Vučić najveća opasnost za mir u regionu

Domaći

KOD SEBE JE IMAO 1.000 DINARA KAD SMO SE UPOZNALI... Ivona Polumenta progovorila o braku sa Dadom: To što je pevač ne znači da ima para...

Hronika

'REKAO DA JE DOŠAO DA ČESTITA NOVU GODINU I IZVADIO PIŠTOLJ' Supruga ranjenog kod Odžaka se RVALA S NAPADAČEM

Lifestyle

Ovu vrstu mesa nikada ne perite pre kuvanja: Takva greška vas može jako skupo koštati