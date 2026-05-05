Najveće zablude o mačkama u koje i dalje verujemo: Vreme je da ih zauvek razbijemo!

Od toga da su hladne i nezainteresovane do mita da uvek dočekaju na noge – istina o mačkama je mnogo zanimljivija i potpuno drugačija.

Mačke su među najpopularnijim kućnim ljubimcima, ali uprkos tome – ili baš zbog toga – o njima kruži neverovatan broj mitova. Generacijama se prenose poluistine koje su mnogi prihvatili zdravo za gotovo, iako nemaju mnogo veze sa realnošću. Vreme je da neke od najčešćih zabluda konačno stavimo na svoje mesto.

Jedan od najraširenijih mitova jeste da su mačke hladne i nezainteresovane za ljude. Istina je da one emocije pokazuju suptilnije od pasa, ali to ne znači da ih nema. Mačke razvijaju jake veze sa vlasnicima, prepoznaju glas, traže pažnju i mogu biti izuzetno privržene – samo na svoj način, koji nije uvek očigledan na prvi pogled.

Često se može čuti i da mačke uvek dočekaju na noge. Iako imaju izuzetno razvijen refleks okretanja u vazduhu, to ne znači da su nepovredive. Padovi sa visine mogu biti veoma opasni, a veterinarske ordinacije redovno beleže povrede upravo zbog ove zablude. Njihova agilnost nije supermoć, već evolutivna prednost sa jasnim granicama.

Još jedan mit koji opstaje jeste da mačke ne zahtevaju mnogo brige. Istina je da su samostalnije od nekih drugih ljubimaca, ali to ne znači da mogu same. Potrebna im je pravilna ishrana, redovne posete veterinaru, mentalna stimulacija i – što mnogi zanemaruju – društvo i pažnja.

Tu je i verovanje da mačke ne mogu da se dresiraju. Iako neće reagovati na komande kao psi, mačke itekako mogu naučiti određena ponašanja, rutine i čak trikove – uz strpljenje i pravi pristup. Razbijanjem ovih mitova, ne samo da bolje razumemo mačke, već i gradimo kvalitetniji odnos sa njima, zasnovan na realnim očekivanjima umesto zastarelih uverenja.

Autor: S.Paunović