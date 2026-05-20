Evo zašto psi i mačke panično beže kada uključite usisivač

Ako imate psa ili mačku, verovatno ste makar jednom videli istu scenu — čim uključite usisivač, ljubimac nestaje iz prostorije, skriva se ispod kreveta ili nervozno trči po stanu. Iako ljudima takva reakcija često deluje smešno ili preterano, za životinje je usisivač jedan od najstresnijih kućnih uređaja.

Stručnjaci objašnjavaju da psi i mačke ne reaguju samo na buku, već i na vibracije, nepredvidive pokrete i osećaj potencijalne opasnosti. Kod nekih ljubimaca strah je blag i prolazan, dok drugi mogu razviti ozbiljnu anksioznost čim čuju zvuk usisivača.

Osetljiv sluh čini buku mnogo strašnijom

I psi i mačke imaju znatno osetljiviji sluh od ljudi, zbog čega zvuk usisivača doživljavaju mnogo intenzivnije. Mačke mogu da čuju veoma visoke frekvencije koje ljudsko uho ne registruje, dok psi takođe izuzetno jasno čuju glasne i prodorne zvukove.



Zbog toga buka usisivača, koja je ljudima samo neprijatna ili glasna, ljubimcima može zvučati gotovo zastrašujuće. Kontinuirani zvuk motora dodatno pojačava stres, naročito kod životinja koje su prirodno plašljive ili osetljive na buku.

Instinkt govori ljubimcima da pobegnu

Glasni i nagli zvukovi kod životinja često automatski pokreću instinkt za preživljavanje. U prirodi bi takvi zvuci mogli da znače dolazak predatora, opasnost ili urušavanje okruženja, zbog čega psi i mačke instinktivno biraju beg i skrivanje.

Usisivač je posebno stresan jer se ne ponaša predvidivo — kreće se po prostoriji, menja pravac, približava se životinji i proizvodi vibracije po podu. Ljubimci ne razumeju da je u pitanju bezopasan kućni aparat, već ga njihov mozak često doživljava kao pretnju.

Kod pasa se strah često manifestuje lavežom, cviljenjem ili uznemirenim trčanjem, dok mačke uglavnom biraju skrivanje i povlačenje na sigurno mesto.

Rana iskustva igraju veliku ulogu

Način na koji će ljubimac reagovati na usisivač često zavisi i od ranih iskustava. Psi i mačke koji su odmalena postepeno navikavani na različite zvukove uglavnom se lakše prilagođavaju buci u domaćinstvu.

Međutim, ako je prvi susret sa usisivačem bio iznenadan ili veoma stresan, životinja može razviti trajni strah. Dovoljno je da se uređaj uključi preblizu ljubimca ili da ga iznenadi dok odmara, pa da ga kasnije povezuje sa opasnošću.

Kada strah postaje problem?

U većini slučajeva strah od usisivača potpuno je normalna reakcija i nema razloga za zabrinutost. Mnogi psi i mačke jednostavno će se povući u drugu prostoriju dok čišćenje ne prođe.

Ipak, ako ljubimac pokazuje ekstreman stres — drhtanje, panične napade, agresiju ili odbijanje hrane nakon buke — stručnjaci savetuju razgovor sa veterinarom ili bihejvioristom za životinje. Pravilno privikavanje, mirno okruženje i postepeno upoznavanje sa zvukovima mogu pomoći da se strah vremenom smanji.



Autor: Jovana Nerić