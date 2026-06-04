Snimak zlatnog retrivera rastopio srca: Ono što je uradio u kadi nasmejalo milione (VIDEO)

Preslatki zlatni retriver po imenu Remi postao je prava internet senzacija nakon što je snimak njegovog odlaska kod grumerke izazvao oduševljenje miliona ljudi.

Dok većina pasa nije previše srećna kada dođe vreme za kupanje, Remi je pokazao potpuno suprotnu reakciju. Tokom tretmana bio je toliko opušten da je izgledalo kao da će svakog trenutka zaspati u kadi.

Na viralnom snimku vidi se kako ga grumerka Bridžit pažljivo šamponira i ispira, dok on nepomično leži i uživa. Toliko je bio miran da je ona morala sama da mu pomera šape i okreće ga kako bi završila posao, jer se pas gotovo uopšte nije pomerao.

Video je privukao blizu dva miliona pregleda, a komentari korisnika bili su puni šala i simpatija.

Mnogi su se našalili da bi i sami voleli takav spa tretman, dok su drugi Remija prozvali "razmaženim kraljem".

Zbog njegove neverovatne smirenosti pojedini pratioci su se zapitali da li je možda pod dejstvom sedativa. Međutim, Bridžit je kasnije objasnila da za to nema potrebe, jer je Remi jednostavno izuzetno lenj i obožava trenutke kada ga sređuju.

Dodala je da ga neguje već dve i po godine i da nikada nije koristio sredstva za smirenje.

Grumerka je otkrila i da na početku nije bilo tako. Kada je prvi put dolazio na kupanje, bio je nervozan i nesiguran. Ipak, primetila je da se odmah opusti čim legne u kadu, pa mu je dozvolila da ostane u tom položaju.

Vremenom je to postala njegova rutina, pa danas tokom svakog tretmana leži potpuno opušten i ne pokazuje želju da ustane.

Autor: Marija Radić