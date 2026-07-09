Mislite da svom psu činite uslugu? Ove grešake vlasnici prave svakog dana, a da toga nisu ni svesni!

Iz najbolje namere mnogi vlasnici usvajaju navike koje mogu negativno uticati na zdravlje, ponašanje i kvalitet života njihovog ljubimca.

Ljubav prema psu ne meri se samo pažnjom i maženjem, već i svakodnevnim navikama koje direktno utiču na njegovo zdravlje i ponašanje. Upravo zato veterinari i stručnjaci za ponašanje pasa upozoravaju da mnogi vlasnici nesvesno prave greške koje mogu dovesti do stresa, gojaznosti ili problema u ponašanju. Dobra vest je da se većina tih navika lako može promeniti.

Jedna od najčešćih grešaka jeste nedovoljno fizičke aktivnosti. Svaki pas ima različite potrebe u zavisnosti od rase, uzrasta i zdravstvenog stanja, ali kratka šetnja oko zgrade često nije dovoljna. Osim kretanja, psima je potrebna i mentalna stimulacija kroz igru, istraživanje i učenje novih komandi, jer im dosada može izazvati frustraciju i neželjeno ponašanje.

Mnogi vlasnici ljubimcima daju ostatke sa stola, ne razmišljajući da pojedine namirnice mogu biti štetne, pa čak i opasne za pse. Previše masne ili začinjene hrane, kao i pojedine svakodnevne namirnice, mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme. Pravilna ishrana prilagođena potrebama psa jedan je od najvažnijih faktora za dug i zdrav život.

Još jedna česta greška jeste zanemarivanje preventivnih pregleda i redovne zaštite od parazita. Čak i kada pas deluje potpuno zdravo, redovne posete veterinaru mogu pomoći da se eventualni zdravstveni problemi otkriju na vreme. Vakcinacija, zaštita od buva i krpelja, kao i redovna kontrola zuba i telesne težine, važni su za očuvanje njegovog zdravlja.

Stručnjaci ističu da je psima, pored hrane i šetnje, potrebna i doslednost u vaspitanju. Pravila koja važe danas trebalo bi da važe i sutra, jer nedosledne reakcije mogu zbuniti ljubimca i otežati učenje. Kada vlasnici razumeju potrebe svog psa i prilagode svakodnevne navike, njihov četvoronožni prijatelj biće zdraviji, opušteniji i srećniji, a zajednički život mnogo kvalitetniji.

Autor: S.Paunović