Krpelji vrebaju iz trave: Evo kako da zaštitite psa i mačku tokom leta i izbegnete ozbiljne probleme!

Topli dani donose više vremena u prirodi, ali i povećan rizik od krpelja koji mogu preneti opasne bolesti na kućne ljubimce.

Leto je omiljeno godišnje doba za duge šetnje, boravak u parkovima i igru na otvorenom, ali upravo tada počinje i sezona krpelja. Ovi sitni paraziti najčešće se kriju u visokoj travi, žbunju i šumskim predelima, a nakon što se zakače za psa ili mačku mogu ostati neprimećeni satima ili čak danima. Zbog toga je prevencija najbolji način da zaštitite svog ljubimca.

Veterinari preporučuju redovnu upotrebu preparata protiv krpelja, poput ampula, zaštitnih ogrlica ili tableta, u skladu sa uzrastom, težinom i zdravstvenim stanjem ljubimca. Važno je koristiti isključivo preparate namenjene određenoj vrsti životinje, jer proizvodi za pse mogu biti opasni za mačke. O izboru odgovarajuće zaštite najbolje je posavetovati se sa veterinarom.

Posle svake šetnje ili boravka napolju, korisno je detaljno pregledati ljubimca. Posebnu pažnju treba obratiti na uši, vrat, pazuhe, prepone, prostor između prstiju i područje oko repa, jer se krpelji najčešće zadržavaju na tim mestima. Što se ranije uklone, manja je mogućnost prenosa uzročnika pojedinih bolesti.

Ako primetite zakačenog krpelja, nemojte ga mazati uljem, alkoholom ili drugim sredstvima iz kućne radinosti. Potrebno ga je pažljivo ukloniti odgovarajućom pincetom ili specijalnim alatom, vodeći računa da se izvuče ceo. Ukoliko niste sigurni kako to da uradite ili primetite crvenilo, otok ili promene u ponašanju ljubimca nakon ujeda, obavezno se obratite veterinaru.

Pored redovne zaštite, korisno je održavati dvorište urednim, kositi visoku travu i izbegavati područja za koja se zna da su puna krpelja. Malo pažnje i preventivne mere mogu značajno smanjiti rizik od ujeda i pomoći da vaš pas ili mačka bezbrižno uživaju u letnjim avanturama.

Autor: S.Paunović