EVO KAKO SMANJITI ANKSIOZNOST KOD PASA KADA SU SAMI KOD KUĆE: Poznata dreserka otkrila TRI NAJVAŽNIJA koraka

Ostavljanje kućnog ljubimca samog kod kuće nikome ne pada lako, bez obzira na to da li odlazite na posao ili samo trknete do grada da se vidite sa prijateljem. Iako zdravi odrasli psi u proseku mogu da provedu sami između 4 i 6 sati, samoća kod njih često izaziva ogroman stres i anksioznost.

Poznata dreserka pasa i autorka nekoliko knjiga o ponašanju životinja, Sara Hodžon, podelila je na svom TikTok profilu jednostavan vodič u tri koraka koji psima olakšava boravak u kući i sprečava agresivno i panično ponašanje.

Mnogi vlasnici, u najboljoj nameri, prave greške koje psu zapravo stvaraju neizdrživ pritisak.

Pogled na ulicu je loša ideja

Sara objašnjava da je primarni cilj svakog vlasnika da pas ostane opušten i smiren nakon što se izvučete kroz vrata, a ne uznemiren, uplašen ili agresivan. Najveća greška koju možete napraviti jeste da psa ostavite u prostoriji sa otvorenim zavesama i pogledom na hodnik zgrade ili ulicu.

- Ako pse ostavite u sobi sa širom otvorenim prozorima koji gledaju na ulicu ili prolaz, oni će automatski preuzeti ulogu granične patrole. To znači da će na svaki šum, pokret ili prolaznika reagovati teritorijalno – lajanjem, režanjem i skakanjem - upozorava dreserka, naglašavajući da je ovo posebno izraženo kod rasa koje imaju prirodni nagon za čuvanjem imovine.

Vodič u 3 koraka za miran odlazak od kuće

Kako bi se pas osećao bezbedno i kako ne bi patio od separacione anksioznosti (straha od razdvajanja), Sara predlaže sledeći proces:

1. Kreirajte njihovo „sigurno gnezdo“: Ostavite psa u bezbednom i umirujućem okruženju. To može biti prostrani kavez za pse (transporter) ili jedna namenska soba koja im je dobro poznata i u kojoj se osećaju maksimalno ušuškano i komforno.

2. Prigušite spoljne zvuke muzikom: Puštanjem lagane muzike u kući potpuno ćete neutralisati i blokirati buku koja dolazi spolja (zvukove automobila, korake u hodniku, lavež drugih pasa), pa pas neće imati razlog da skače i bude u pripravnosti.

3. Smirite energiju kada se vratite: Možda najvažniji savet jeste kontrola sopstvenog ponašanja pri povratku kući.



- Kada uđete na vrata, to naravno treba da bude radostan trenutak, ali zadržite nivo svoje energije smirenim. Psi će instant preslikati ono ponašanje koje im vi modelujete - objašnjava Sara.

Kada pas ima mirnu i predvidivu rutinu dok je sam, on postaje opušteniji tokom čitavog dana, što se pozitivno odražava i na druge situacije – poput primanja gostiju u kuću ili mirnijih šetnji na povocu.

Dodatni saveti stručnjaka: Kako pravilno trenirati psa na samoću?

U prilog ovim savetima govore i zvanične preporuke „Dogs Trust“-a, vodeće humanitarne organizacije za dobrobit pasa iz Velike Britanije. Oni naglašavaju da psa morate planski naučiti da je samoća normalna stvar, i to mnogo pre nego što zapravo budete primorani da ga ostavite na duže vreme.

Stručnjaci iz ove organizacije preporučuju sledeće vežbe:

Napravite mu „brlog“: Obezbedite psu udoban krevet ili napravite mali skroviti kutak u koji niko ne ulazi dok se on odmara.

Koristite dečije zaštitne ogradice: Pomoću kućnih ogradica možete postepeno navikavati psa na periode razdvojenosti, čak i dok ste vi u kući (na primer, dok ste u drugoj prostoriji).



Ignorišite praćenje u stopu: Nemojte nagrađivati psa pažnjom svaki put kada krene za vama iz sobe u sobu dok obavljate kućne poslove. Naučite ga da ostane na svom mestu i da se smiri.

Gradite vreme strpljivo: Prvo ostavljajte psa samog na svega nekoliko minuta, a zatim postepeno i lagano produžavajte to vreme kako bi životinja shvatila da ćete se vi uvek bezbedno vratiti kući.

Autor: Iva Besarabić