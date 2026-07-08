Dobro obratiti pažnju: Greške koje vlasnici pasa prave tokom letnjih vrućina

Letnje vrućine nisu izazov samo za ljude. Psi se mnogo teže hlade od nas, jer se ne znoje preko cele površine tela, već telesnu temperaturu uglavnom regulišu dahtanjem i znojnim žlezdama na šapama.

Upravo zato tokom toplotnih talasa i naizgled bezazlene greške mogu dovesti do pregrevanja, opekotina šapa, pa čak i toplotnog udara, koji je hitno veterinarsko stanje.

U nastavku donosimo najčešće greške koje veterinari svake godine izdvajaju kao najopasnije.

Šetnja usred dana

Mnogi vlasnici i dalje izvode pse u šetnju kada je sunce najjače, između 11 i 17 sati. Tada nisu problem samo visoke temperature vazduha, nego i užareni asfalt i beton koji mogu izazvati bolne opekline na jastučićima šapa.

Veterinari preporučuju da se psi tokom leta šetaju rano ujutro ili kasno uveče, kada su vazduh i podloga znatno hladniji. Ako ne možete nekoliko sekundi držati dlan na asfaltu, ni vaš pas ne bi trebalo da hoda po njemu.

Ostavljanje psa u automobilu

Ovo je jedna od najopasnijih grešaka. Temperatura u parkiranom automobilu može vrlo brzo da dosegne nivo opasan po život, čak i ako su prozori delimično otvoreni ili je vozilo parkirano u hladu. Veterinari upozoravaju da se toplotni udar može razviti u svega nekoliko minuta, zbog čega psa nikada ne treba ostavljati samog u automobilu tokom toplog vremena.

Premalo vode

Pas tokom leta mora da ima stalan pristup svežoj vodi, i kod kuće i tokom šetnje. Duži boravak na otvorenom bez mogućnosti da se napije povećava rizik od dehidracije i pregrevanja. Na duže šetnje ili izlete uvek ponesite prenosnu bočicu ili posudu za vodu.

Trčanje za lopticom, bicikliranje uz psa ili duga planinarenja možda zvuče kao dobra ideja, ali tokom visokih temperatura mogu biti vrlo opasni.

Toplotni udar ne nastaje samo zbog visokih temperatura vazduha. Može ga izazvati i intenzivna fizička aktivnost u toplom i vlažnom okruženju. Posebno su ugroženi stariji psi, štenci, gojazni psi i oni sa srčanim ili disajnim bolestima.

Zanemarivanje znakova pregrejavanja

Mnogi vlasnici prve simptome pripisuju umoru, iako mogu biti znak ozbiljnog problema.

Na pregrejavanje mogu ukazivati:

jako i ubrzano dahtanje

obilno slinjenje

traženje hlada

izrazita iscrpljenost

crvene desni

povraćanje ili dijareja

nesiguran hod ili kolaps.

Ako primetite ove simptome, psa odmah premestite u hlad, počnite ga postepeno hladiti hladnom (ne ledenom) vodom i što pre kontaktirajte veterinara. Veterinari pritom naglašavaju pravilo: prvo hlađenje, zatim prevoz veterinaru.

Brijanje guste dlake "do kože"

Vlasnici dugodlakih pasa često misle da će potpuno šišanje pomoći ljubimcu da lakše podnese vrućinu. Međutim, dlaka kod mnogih rasa ima važnu zaštitnu ulogu - pomaže u regulaciji telesne temperature i štiti kožu od sunčevih zraka.

Redovno četkanje i uklanjanje mrtve dlake korisni su tokom leta, ali potpuno brijanje nije preporučljivo za većinu rasa osim ako ga nije savetovao veterinar ili profesionalni grumer.

Autor: S.M.