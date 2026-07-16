Koliko šetnje je psu zaista potrebno? Odgovor nije isti za sve, a jedna greška može uticati na njegovo zdravlje!

Dužina i intenzitet šetnje zavise od uzrasta, rase, zdravstvenog stanja i nivoa energije vašeg ljubimca. Evo kako da procenite šta je vašem psu zaista potrebno.

Šetnja nije samo prilika da pas obavi fiziološke potrebe – ona je ključna za njegovo fizičko i mentalno zdravlje. Tokom boravka napolju psi istražuju okolinu, upoznaju nove mirise, troše energiju i održavaju kondiciju. Međutim, ne postoji univerzalno pravilo koliko dugo bi svaki pas trebalo da bude u šetnji, jer potrebe variraju od ljubimca do ljubimca.

Jedan od najvažnijih faktora je rasa. Aktivni psi, poput border kolija, haskija ili labradora, imaju znatno veću potrebu za kretanjem od manjih ili mirnijih rasa. Njima često nisu dovoljne dve kratke šetnje dnevno, već im je potrebna i igra, trčanje ili aktivnosti koje će ih mentalno stimulisati.

Uzrast takođe igra veliku ulogu. Štenci imaju mnogo energije, ali se brže umaraju, pa su za njih bolje kraće i češće šetnje. Stariji psi obično imaju sporiji tempo i potrebno je prilagoditi dužinu izlazaka njihovoj kondiciji i eventualnim zdravstvenim problemima, poput artritisa ili bolesti srca.

Tokom letnjih vrućina posebnu pažnju treba obratiti na vreme izlaska. Šetnje je najbolje organizovati rano ujutru ili uveče, kada su temperature niže, kako bi se izbeglo pregrevanje organizma i opekotine na šapama od vrelog asfalta. Uvek ponesite vodu i pratite da li pas pokazuje znakove iscrpljenosti, poput ubrzanog dahtanja, malaksalosti ili usporenog kretanja.

Najbolji pokazatelj da vaš pas ima dovoljno aktivnosti jeste njegovo ponašanje kod kuće. Pas koji je redovno fizički i mentalno angažovan uglavnom je mirniji, zadovoljniji i ređe ispoljava neželjena ponašanja poput uništavanja nameštaja, preteranog lajanja ili nervoze. Zato šetnju ne treba posmatrati kao obavezu, već kao jedan od najvažnijih trenutaka u danu koji doprinosi zdravlju, sreći i kvalitetu života vašeg četvoronožnog prijatelja.

Autor: S.Paunović