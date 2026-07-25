Zašto neki psi biraju samo jednu osobu u porodici? Razlog nema veze sa tim ko ih najviše hrani!

Možda žive sa više ljudi, ali srce poklone samo jednoj osobi. Stručnjaci objašnjavaju kako psi biraju svog omiljenog čoveka.

Mnogi vlasnici pasa primetili su da njihov ljubimac, iako voli celu porodicu, ipak posebno prati samo jednu osobu. Dočekuje je na vratima sa najviše uzbuđenja, traži njenu blizinu, sedi pored nje i upravo njoj prilazi kada traži utehu ili sigurnost. Iako se često misli da pas najviše voli onoga ko ga hrani, stručnjaci kažu da je priča mnogo složenija.

Psi su veoma društvene životinje koje stvaraju snažne emocionalne veze. Najčešće će se posebno vezati za osobu sa kojom imaju najviše kvalitetnih zajedničkih trenutaka. To nije samo hranjenje ili izvođenje u šetnju, već igra, maženje, trening, zajedničko istraživanje i osećaj da se u prisustvu te osobe osećaju bezbedno. Poverenje se kod pasa gradi kroz svakodnevne sitnice, a ne kroz jedan veliki gest.

Veliku ulogu igra i energija čoveka. Psi izuzetno dobro čitaju govor tela, ton glasa i raspoloženje. Često biraju osobu koja je smirena, dosledna i predvidiva, jer im upravo takvo ponašanje uliva sigurnost. Zato nije retkost da se pas najviše veže za člana porodice koji nije najglasniji niti najzahtevniji, već za onoga pored koga se oseća opušteno.

Naravno, postoje i izuzeci. Psi koji su usvojeni iz azila ili su imali teška iskustva mogu razviti posebno snažnu vezu sa osobom koja im je pomogla da ponovo steknu poverenje u ljude. S druge strane, pojedine rase poznate su po tome da prirodno stvaraju vrlo blizak odnos sa jednom osobom, iako ostaju privržene celoj porodici.

Važno je znati da pas koji ima omiljenog čoveka ne odbacuje ostale ukućane. Naprotiv, on može voleti celu porodicu, ali će jednu osobu doživljavati kao svoju najveću sigurnost i oslonac. Upravo ta sposobnost da stvaraju duboke i iskrene veze jedan je od razloga zbog kojih psi važe za jedne od najvernijih prijatelja koje čovek može da ima.

Autor: S.Paunović