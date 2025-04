SVI ZAVIDE DEČKU RUŽE RUPIĆ! Pevačica ga obasipa poklonima, pažnje mu ne manjka, a sad ga odvela u Dubai, evo šta kaže o njihovoj ljubavi i putovanju!

Pevačica i influenserka Ruža Rupić uživa u ljubavnoj romansi sa izabranikom, a nedavno se vratila sa romantičnog putovanja iz Dubaija.

Ruža Rupić je podelila prve utiske i otkrila da je tamo otputovala baš zbog dečka i njegovog rođendanskog poklona.

- Divno smo se proveli, išli smo tamo prvenstveno zbog njegovog poklona. Išli smo na trku "Formule 1" i nakon toga smo produžili malo na odmor. Kraj tog puta je za mene bio tužan, jer mi je preminuo mačak - rekla je ona, pa otkrila da kada su pokloni za najbliže u pitanju, nikad ne štedi:

- Ja jako volim rođendane i poklone. Volim da sve bude kako treba, za ljude koje volim, ja ne štedim. Mama se trudila da mi nikad ništa u životu ne fali, pa tako sam naučena da u životu više volim da kupujem poklone, nego da dobijam.

Ruža je otkrila da li priželjkuje uskoro da se ostvari u ulozi majke.

- Uh, uh, polako. Ja tek ove godine punim 24 godine. Još uvek smatram da karijerno nisam ostvarena koliko želim, tek kada to budem i kada budem osetila da je momenat, tada ću. Moj partner i ja smo se dogovorili da kada se budemo oboje poslovno ostvarili da idemo korak dalje.

Na pitanje da li smatra da bi je dete i brak usporili za ono što želi da postigne u karijeri ili bi joj dodatno dali vetar u leđa, Ruža kaže:

- Smatram da onaj momenat kad ja budem imala dete, ja želim da se posvetim njemu. Ne želim da jurim da nastupam i da snimam, već da mu se posvetim. Ono što ja želim da napravim u životu ja ne mogu da uradim i imam dete u isto vreme, u ovom momentu. Moja majka je kada se karijerno ostvarila, dobila mene u 32-oj godini. Volela bih da mom detetu budem majka, kao što je moja prema meni.

Inače, Ruža je u jednom od prethodnih intervjua istakla da je njen trenutni izabranik onaj pravi.

- Ja sam njemu jako brzo rekla "to je to". Iako sam govorila da nikad neću da se udam, on je prvi čovek sa kojim ja to mogu da zamislim da se to u bilo kom slučaju dogodi. Ne kažem da se udajem, imam malo godina za udaju, ali za sada bih rekla da je on taj pravi - rekla je Ruža i otkrila da li je "kupuje" malim znacima pažnje ili više voli skupocene poklone:

- Najbitniji su mali znaci pažnje, ja radim, pa one skupocene poklone sebi mogu da priuštim. To mi nije presudno. Volim kao i svako žensko te poklone, ali mali znaci pažnje su ono što više cenim. On je jurcao ceo dan sa mnom da nađemo haljinu, najpotrebnija mi je ta podrška koju dobijam od njega.

Autor: Nikola Žugić