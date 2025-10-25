AKTUELNO

Anđela iz Zrenjanina priznala da je amater, Zorica joj zamerila jednu stvar (VIDEO)

U toku je nova emsiji najgledanijeg muzičkog takmičenja na našim prostorima "Pinkove zvezde".

Anđela Bojić  iz Zrenjanina predstavila se žiriju i publici pesmom "Poslednji let". Ona se pojavila u crnoj haljini na sceni.

Nakon toga Anđela je zepvala pesmu Verice Šerifović "Slike mog života", ali glasova nije bilo.

Njen nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su komentari žirija. 

- Nama treba panik taster, iskreno ovo je amaterizam i treba tu mnogo - rekao je Bosanac.

- Meni je želja da pevam i idem na časove pevanja, treba mi pomoć da usavršim to - rekla je takmičarka.

- Ne odustaj od svojih snova, mora da se radi i radi, biće sve dobro, samo Vericu nemoj da pevaš, nije to za tebe - rekla je Zorica.

