Njegov odabir ih je ostavio u šoku: Srđan iz Resnika podbacio, Jelena tvrdi da ga je TREMA UBILA, ali onda se VESNIK PROLEĆA oglasio (VIDEO)

U toku je nova emsiji najgledanijeg muzičkog takmičenja na našim prostorima "Pinkove zvezde".

Srđan Nikolić iz Resnika naredni se predstavio žiriju pesmom Tropiko benda "Sve moje zore", ali nije dobio glasove.

Nakon toga Srđan je zapevao pesmu Riblje čorbe "Kad sam bio mlad" i oduševio žiri izborom, ali glasova nije bilo.

Usledili su komentari žirija.

- Tvoj trud je bio evidentan, ali tvoje pevanje nije bilo dobro. Promašio si intonaciju srkoz. - rekao je Bosanac

- Meni se svideo odabir pesama, ali iskreno to mi se nije svidelo, nije bilo dobro slušanje - rekla je Jelena.

- I meni se dopao odabir pesama,samo moraš da se središ, kao da si potonuo ovde - rekla je Viki.

- Ja sam Resnik proleća, ali daću ti šansu, spremi se za drugi krug - rekao je Ognjen,

- Mora malo energije da bude, da budeš Baja, treba ti samopuzdanja da imaš i biće to top - rekao je Desingerica.

Autor: N.B.