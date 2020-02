Otkazan Sajam automobila u Ženevi zbog epidemije koronavirusa

Portparol sajamske izložbe "Palexpo" odbio je komentar, dodaje britanska agencija.

Švajcarska vlada je danas zabranila velike skupove na kojima učestvuje više od 1.000 ljudi kao prevetivnu meru protiv epidemije koronavirusa.

Sajam automobila je trebalo da počne sledeće nedelje, a pojedini visoki rukovodioci auto-kompanija već su počeli da otkazuju dolazak.

CONFIRMED: The 2020 Geneva Motor Show will be called off with no plans for a postponement date...>> https://t.co/nC0fuQhH7Q pic.twitter.com/JVnVOMK3z1