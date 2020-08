TRAMP POZVAO NA BOJKOT GUMA "GOODYEAR": Nabavite bolje gume za manje para!

Zbog Trampove objave na Tviteru, akcije kompanije odmah su pale za 3,8 odsto.

Američki predsednik Donald Tamp pozvao je u sredu na bojkot automobilskih guma kompanije Goodyear Tire and Rubber Co, jer je ta kompanije zabranila nošenje kačketa sa natpisom Trampove kampanje "Učinimo Ameriku ponovo velikom" (Make America Great Again - MAGA).

Kako navodi AP, kompanija nije zabranila konkretno taj natpis, već je zamolila zaposlene da se na radnom mestu uzdrže od bilo kakvih izraza koji uključuju političke kampanje "koji izlaze iz okvira rasne pravde i pitanja jednakosti".

"Nabavite bolje gume za manje para. To radi radikalna levica", napisao je Tramp.

Njegov tvit usledio je nakon što je televizija WIBW objavila, pozivajući se na snimak anonimnog radnika Goodyeara da su poruke poput "Zzivoti crnaca su bitni" i podrška LGBT populaciji prihvatljive, dok su druge, među kojima je MAGA i "Plavi životi su važni", svrstane u neprihvatljive.

Kompanija je u odgovoru na Tviteru navela da je oduvek podržavala i jednakost i snage reda i da će to nastaviti da čini.