Još više spojeni: Messenger i Instagram dobijaju nove opcije

Facebook nastavlja da briše granice između Instagrama i Messenger-a, a neke nove funkcije dolaze na obe aplikacije.

Watch Together i za Instagram

Još u septembru, Facebook je predstavio opciju Watch Together. Koristeći ovu funkciju, možete da gledate video-snimke dok razgovarate sa prijateljima, a tu su i dve originalne serije za Messenger i Instagram - "Post Malone's Celebrity World Pong League" i "Here for It With Avani Gregg", u odeljku "TV and Movies".

Nove teme za ćaskanja

Možete da promenite i nove teme u Messenger četovima. Možda je najzanimljivije to što je uvrštena i "TinyTAN" tema, bazirana na jednom od najpopularnijih svetskih bendova, K-Pop grupi BTS. Osim vizuelnog dela, moguće je i slušati pesme sa njihovog novog albuma.

Vanish Mode stiže na Instagram

Mogućnost da "navijete" poruke, a da se one same obrišu nakon odabranog vremena, zove se "Vanish Mode" za Messenger. Iz kompanije Facebook su obećali da uskoro stiže i na Instagram, mada nisu precizirali kada će biti globalno dostupan.