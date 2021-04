Facebook planira da integriše WhatsApp i Facebook Messenger

Pre oko dve godine, Facebook je objavio svoj plan integracije WhatsApp-a, Instagram-a i Messenger-a. Tokom najave, Facebook je rekao da ne objedinjuje svoje usluge, već spaja osnovnu arhitekturu usluga razmene poruka. To je učinjeno tako da korisnici na svim platformama mogu da kontaktiraju jedni druge, čak i ako jedan od njih nije na drugoj.

Italijanski "leaker" Alessandro Paluzzi, koji je ranije izvestio da Instagram radi na vertikalnim storijima u stilu TikTok-a, pronašao je WhatsApp čet unutar Facebook Messenger-a. Iako još nije moguće integrisati obe usluge, Paluzzi je uspeo da "forsira" WhatsApp ćaskanje u Facebook Messenger kako bi pokazao kako bi mogla da izgleda ta funkcija.

Hey @messenger, you should fix it 🤭

It's "WhatsApp Conversation", not "Whatsapp Conversation" 😌 https://t.co/vkOqCCHK3s pic.twitter.com/b23zUNhv9x