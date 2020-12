TRAŽENIJI JE OD MASKI I TOALET PAPIRA: Evo šta je APSOLUTNI HIT na Google pretragama u Americi

Gotovo sve informacije u vezi sa novom PlayStation 5 konzolom tiču se ili obaranja nekon rekorda, ili nekakve bizarnosti. Ili, kao u ovom slučaju - oba.

Izgleda da je "citkus" oko nabavke novog Sonija doprineo zanimljivom obrtu na Google pretraživaču u SAD.

Tako je broj pretraga koje su sadržale reči "PlayStation 5" znatno nadmašio još jedan veoma tražen artikal u ovo pandemijsko doba - toalet papir.

Neće vas iznenaditi ni da je PS5 traženiji pojam od Xboxa, iako su obe konzole završile u top 5, a slede pretrage za toalet papirom, maskama i sredstvom za dezinfekciju ruku, prenosi Indeks.

Što se tiče liste najtraženijih video-igara, evo top 10:

1. Among Us

2. Fall Guys: Ultimate Knockout

3. Valorant

4. Genshin Impact

5. Ghost of Tsushima

6. Animal Crossing

7. Assassin’s Creed: Valhalla

8. The Last of Us 2

9. Madden NFL 2021

10. Jackbox