BIZARNA, ALI REALNA PRIČA: Pročitajte je i DVA PUTA RAZMISLITE pre nego što ZASPITE SA SLUŠALICAMA

Bredford Gotje često bi stavio bežične slušalice kada legne u krevet. Bilo bi dovoljno samo da uključi muziku, prepusti joj se i brzo bi zaspao. Nedavno je čistio sneg ispred kuće, a nakon završenog posla odlučio je da sebi pruži malo zasluženog odmora.

Kao i toliko puta ranije, dobro ustaljena praksa nije zakazala - stavio je slušalice u uši i zaspao bez ikakvih problema... Ipak, problemi su nastali kada se probudio.

Gotje je za ABC News objasnio kako je prvo osetio bol u grudima, na koji nije obraćao previše pažnje, ali mu je bilo čudno to što jednu slušalicu nikako ne može da nađe. Nije mu ni palo na pamet šta bi moglo da bude posredi, a konce je povezao njegov sin.

Naime, glavni lik ove istinite priče - progutao je slušalicu. Kada je to shvatio, brzo je otišao u bolnicu, gde su njegove sumnje potvrđene rendgenom. Slušalica mu se zaglavila u jednjaku, a lekari su bili iznenađeni time što nije imao znatno veće probleme, kakvi bi mogli da se očekuju.

Sve se dobro završilo, a Gotje je odlučio da ovu priču podeli sa javnošću, kako bi upozorio ljude na opasnosti koje vrebaju prilikom spavanja sa slušalicama u ušima.

Brad Gauthier of #Worcester went to bed Mon. night wearing his #airpods, woke up next a-m & one was missing. He went to sip some water & noticed he couldn’t swallow. A trip to e-r revealed he had swallowed the missing ear bud in his sleep. He had emergency surgery to remove it. pic.twitter.com/G0I6dkqJ8U