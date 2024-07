Žena pronašla gomilu perja u kaminu: Odmah je pozvala odžačara, a onda je nastao ŠOK! Bio sam iznenađen, morali smo da se borimo

Direktno iz malog engleskog sela Alverstouk, stiže ova potpuno neobična priča, koja prati iskustvo jedne gospođe koja je, nakon što je u svom kaminu pronašla gomilu perja.

Kako je navedeno na portalu "Dejli Star", zabrinuta prizorom koji je zatekla, žena je odlučila da pozove odžačara, Nila Džereta, koji je odmah po pozivu došao na adresu.

Isprva je mislio da je perje nanela oluja ili je možda spalo sa neke uginule ptice, ali ono što je zapravo uzrok niko nije mogao ni da pretpostavi.

U toku čišćenja kamina, sasvim iznenada iz otvora je izleteo ni manje ni više nego galeb!

"Očekivao sam možda goluba, ali galeb me je sasvim iznenadio. Uopšte nije bio srećan što me vidi, morali smo malo i da se borimo," objasnio je odžačar kroz smeh i dodao da je u toku sezona gnježdenja, pa da je galeb najverovatnije bio u dimnjaku jer je tragao za hranom.

