Žena sa bradom, špric bez krvi... Šta mislite o novim emotikonima?

Naime, iz "jabučice" su se potrudili da ovoga puta akcenat bude na inkluzivnosti, pa su je tako najveći fokus u novoj turi emotikona bio na boji kože i prezentaciji različitih rodova.

Tako, na primer "smajliji koji se ljube" imaju mnogo više tonova kože, a emodžiji sa bradom su sada "unapređeni" pa tako postoje sličice koje prikazuju i žene i muškarce sa bradom.

Svi emotikoni su, naravno, odobreni od strane Unicode Consortium-a, a na kompanijama da je osmisle kako će izgledati na njihovim platformama (na primer, WhastApp i Viber imaju emotikone koji manje-više isto znače, ali različito izgledaju).

iPhone gets 217 new emojis with the iOS 14.5 beta 2.#ios145beta2 #Apple #emoji pic.twitter.com/p6XYDoKXf0