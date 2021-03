VIŠE NE MORATE DA ČUPATE KOSU: Proradile Fejsbukove platforme! WhatsApp, Messenger i Instagram ponovo dostupni korisnicima

Popularne platforme WhatsApp, Instagram i Fejsbuk mesindžer su nakon kraćeg "internet mraka", kada su bile nedostupne milionima korisnika širom sveta, ponovo u funkciji.

Smetnje u radu aplikacija nastale su ovog popodneva, a ubrzo su i odstranjene.

#whatsappdown #facebookdown WhatsApp, Telegram and Facebook down. Twitter headquarters : pic.twitter.com/FMsHBTYx5K

U 81 državi širom sveta nije radio Instagram. Više od 125.000 ljudi je prijavilo problem sa ovom društvenom mrežom, piše Miror. Korisnici su prijavili da Fejsbuk mesindžer ne radi u 18 država, odnosno oko 5.500 korisnika je za sada prijavilo da popularna aplikacija ne funkcioniše.

Everyone running to twitter to confirm that WhatsApp is down.#WhatsAppDown #Facebookdown pic.twitter.com/hzwYrD651p