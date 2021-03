PALI INSTAGRAM, WHATSAPP I MESSENGER! Svi se sele na Twitter i BESNE: Prijave da aplikacije ne rade dolaze širom sveta (FOTO)

Društvena mreža Instagram tokom popodneva je prestala da radi, pa korisnici nisu bili u mogućnosti da postavljaju nove fotografije, ali i da osvežavaju novosti na početnoj stranici.

#instagramdown Me running to twitter to see if everyone's instagram is down pic.twitter.com/XLMaaJ0hmx

Osim Instagrama, pao je i WhatApp, aplikacija za dopisivanje. Obe aplikacije, inače, u vlasništvu su Facebook-a, ali dosad nije zabeleženo da Facebook ima ovakve ili slične probleme.

Međutim, problem se javio na Fejsbuk mesindžeru koji, takođe, nije u funkciji.

not whatsapp and instagram going down rn, hello wtf 😭? i thought it was my internet 😭 pic.twitter.com/TUBUxDbG41