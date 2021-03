ROBOTI-PSI U POLICIJI: Potpuno naoružani učestvuju u akcijama, zvaničnici traže njihovu ZABRANU (FOTO)

U pitanju je robot Digidog kompanije Boston Dynamics, koji je postao popularan nakon što su se fotografije snimljene tokom policijske akcije završile na Twitteru.

Prizori prilično podsećaju na scene iz naučnofantastične serije Black Mirror, pa su gradski zvaničnici reagovali i zatražili uredbu kojom bi se zabranilo da policija koristi robote koji su naoružani.

Policijski robot je došao kao iznenađenje, budući da se veruje da je upotreba robota još uvek daleko. Oni koji su zabrinuti ističu da nemaju ništa protiv da se roboti koriste za demontiranje bombi, ali traže zakone koji bi sprečili zloupotrebe u budućnosti.

Officers’ use of Boston Robotics’ Digidog intensifies concerns about militarization of the police. https://t.co/8a7yLh9sEl