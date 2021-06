STAJU NA JAGODICU PRSTA: Mikro-dronovi sa krilima kao kod ptica mogu da napadaju U ROJEVIMA (FOTO)

Prema izjavi Air Force Technology Transfer and Transition, uređaj omogućava "mikro-robotskoj letelici da izvodi manevre slične insektima sa dva fizička pokretača, koristeći minimalnu računarsku procesorsku snagu". Pokretači su komponente odgovorne za pokretanje i upravljanje mehanizmima, a čija snaga se generiše kretanjem krila. Uređaj generiše snagu "na osnovu njihovog položaja i brzine, što rezultira pokretima nagore i nadole", dodaje se u saopštenju.

Sposoban za "šest stepeni slobodnog leta"

Patentirani izum takođe tvrdi da je sposoban za "šest stepeni slobodnog leta", jedan od glavnih izazova pred inženjerima aviona koji pokušavaju da preslikaju "instinktivne pokrete letećih insekata i ptica".

Microdrones! Adorable until they swarm you like a Hitchcock scene.https://t.co/nBDk3y8FOs