"Viberu su uvek dobrodošle nove ideje, pogotovo kada dolaze sa najjačih tržišta kao što je Srbija"

Daniela Ivanova, direktorka Odeljenja za razvoj poslovanja Rakuten Vibera za Centralnu i Istočnu Evropu, u intervjuu za Telegraf govori novim četbot rešenjima mladih srpskih programera koja bi uskoro trebalo da postanu deo najpopularnije čet aplikacije na ovim prostorima...

Nedavno održani "Niš Connected: Open Data Challenge" hakaton, u organizaciji kompanije Rakuten Viber i Naučno-tehnološkog parka Niš (NTP), za temu je imao izradu četbotova na Viber platformi uz koršćenje javno dostupnih otvorenih podataka Grada Niša sa portala data.gov.rs.

Tri nagrađena rešanja, odnosno timovi koji ih za samo 48 sati osmislili, pored novčanih nagrada, dobili su 30 dana da ideje razrade do potpuno funkcionalnih rešenja.

A kako se taj rok biliži kraju, Danielu Ivanovu, direktorku Odeljenja za razvoj poslovanja Rakuten Vibera za Centralnu i Istočnu Evropu, pitali smo kakva budućnost očekuje nagrađena rešenja.

"Niš Connected: Open Data Challenge" je bio prvi hakaton koji je Viber organizovo, u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom Niš. Kakvo je vaše mišljenje o idejama koje su tamo predstavljene i kakva je njihova dalja budućnost?

- Podrška koju smo dali hakatonu je bila sjajna prilika za Viber koju nismo želeli da propustimo. Ideje koje su učesnici predstavili na događaju su kreativne i praktične, i što je najvažnije - svako predloženo rešenje stavlja korisnika u centar. Bio da je reč o rezervisanju ili plaćanju parking mesta, ili o rešenju koje pomaže turistima da se snađu u gradskom prevozu - sve te usluge će se obavljati mnogo brže i bezbednije, i biće mobilne i potpuno digitalizovane u okviru Vibera. To će svakako doprineti unapređenju života građana Niša i njihovih gostiju. Naravno, istražujemo mogućnosti prilagođavanja tih rešenja i u drugim gradovima Srbije, kojima takođe mogu doprineti svojom univerzalnom korisnošću.

Rešenja koja su učesnici hakatona ponudili ozbiljno su osmišljena. Šta Viber namerava da uradi sa njima kada budu kompletno završena?

- Ideje koje su pobednički timovi predstavili su četbotovi osmišljeni da ljudima rešavaju svakodnevne probleme i pomažu u suočavanju sa svakodnevnim izazovima i još uvek nedigitalizovanim uslugama. Upravo zato ćemo podržati pobednike, kako bi njihove ideje zaživele u okviru Vibera, što je pre moguće. A kao deo nagrade za najbolje, planirali smo da njihova gotova rešenja potpuno besplatno promovišemo na našoj platformi. Tako ćemo biti sigurni da će što je moguće veći broj ljudi imati koristi od funkcija koje im novi četbotovi donose.

Kako će to funkcionisati u praksi? Da li će novi četbotovi biti integrisani u postojeću Viber aplikaciju ili će oni možda postati aplikacije za sebe?

- Nagrađena rešenja će postati deo četbot ekosistema u okviru Viber aplikacije u Srbiji. A kao posebno priznanje njihovim autorima, ovi četbotovi će biti zavnično verifikovani od strane Vibera i putem pretrage lako dostupni, što su inače privilegije rezervisane samo za Viberove premijum partnere. To će četbotovima obezbediti visok nivo vidljivosti i lako pronalaženje među ostalim uslugama.

Razvojem novih četbotova Viber, očigledno, želi da proširi i osnaži svoj ekosistem. Šta će brojni korisnici širom sveta dobiti njihovom potpunom primenom?

- Četbotovi kao deo mesidžing aplikacija predstavljaju digitalne asistente budućnosti. Oni imaju značajnu ulogu u rastu Vibera u budućnosti, jer naša vizija uspeha je da postanemo superaplikacija koja će ići dalje od slanja poruka i postati hab za što je više moguće korisnih usluga. Od pozivanja taksija ili naručivanja hrane, plaćanja različitih roba i usluga iz aplikacije, npr. plaćanje struje, provera statusa poslate pošiljke i još mnogo toga. Četbotovi su već postali neizbežan deo našeg digitalnog života, koji svakodnevno pomažu ljudima.

Da li u potrazi za novim idejama i rešenjima planirate da organizujete još događaja kakav bio hakaton u Nišu, i šta vaši developeri mogu da nauče iz ideja mladih programera koji na tim događajima učestvuju?

- Hakatoni su sjajan način da se ohrabre lokalni IT talenti da se nadmeću sa najboljim četbot rešenjima najvećih globalinih Viberovih partnera kao što su Svetska zdravstvena organizacija (WHO), FK Barselona, Svetska fondacija za prirodu (WWF) i mnogi drugi. Istovremeno, nama su uvek dobrodošle nove ideje i predlozi koje dolaze sa ovakvih hakatona, pogotovo sa za nas posebno značajanih i najjačih tržišta kakvo je Srbija. Naravno, značajni su nam i kometri korisnika koji dolaze iz njihovog svakodnevnog isustva korišćenja Vibera. Do mnogih dosadašnjih unapređenja naših proizvoda došlo se upravo na takav način. Korisnici u Srbiji do sada su dali značajan doprinos unapređenju aplikacije, zbog čega sam još više uzbuđena inovacijama koje će doći u budućnosti!