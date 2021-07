USKORO NOVA OPCIJA? Twitter tasteri 'za' i 'protiv' na tvitovima, u test fazi

Kompanija je saopštila da korisnici iOS-a mogu da vide glasove "za" i glasove "protiv" u nekoliko različitih stilova (strelice gore i dole, ikona srca i strelica dole i ikone palca gore i palca dole) i da testira funkciju kako bi "razumela tipove odgovora koje korisnici žele da nađu u relevantnim nizovima".

Some of you on iOS may see different options to up or down vote on replies. We're testing this to understand the types of replies you find relevant in a convo, so we can work on ways to show more of them.



Your downvotes aren’t public, while your upvotes will be shown as likes. pic.twitter.com/hrBfrKQdcY