Galaxy Watch4 i Galaxy Watch4 Classic: Novi doživljaj korišćenja pametnog sata

Serija Galaxy Watch4 nudi sveobuhvatan niz funkcija za praćenje zdravlja, potpuno nov operativni sistem i korisnički interfejs sa poboljšanim hardverskim performansama

Kompanija Samsung Electronics predstavila je nove modele Galaxy Watch4 i Galaxy Watch4 Classic i time započela novu eru inovacija pametnih satova. To su prvi pametni satovi sa novim operativnim sistemom Wear OS Powered by Samsung, koji je kreiran saradnji sa kompanijom Google, a opremljeni su najintuitivnijim Samsung korisničkim interfejsom do sada, One UI Watch. Serija Galaxy Watch4 Series se može pohvaliti unapređenim hardverskim performansama i savršenijim, povezanijim korisničkim iskustvom nego ikada pre. Ovi novi uređaji su potpuno redizajnirani, kako bi predstavljali najbolje alate za kontrolu zdravlja korisnika.

„Serija Galaxy Watch je doživela ogroman rast jer su korisnici uvideli prednosti po zdravlje i pogodnosti nosivih uređaja”, izjavio je dr TM Roh, predsednik i direktor odeljenja za mobilne komunikacije u kompaniji Samsung Electronics. „Shvatamo da je put ka zdravlju drugačiji za svaku osobu pa smo tako kreirali čitav niz funkcija za dobrobit pojedinca kako bi korisnici imali dublji i korisniji uvid u svoje opšte zdravstveno stanje.”

Najnaprednije Samsung funkcije za dobrobit zdravlja

Galaxy Watch4 opremljen je revolucionarnim Samsung bioaktivnim senzorom, koji se odlikuje manjim i kompaktnijim dizajnom, a pritom ne gubi ništa od preciznosti merenja. Ovaj novi 3-u-1 senzor koristi samo jedan čip koji precizno kontroliše tri moćna senzora zdravstvenih funkcija – optički puls, električno srce i analizu bioelektričnom impedansom – kako bi korisnici mogli da prate svoj krvni pritisak, otkriju nepravilan rad srca, mere nivo kiseonika u krvi, po prvi put, izračunaju svoj telesni sastav. Sve navedene funkcije dostupne su samo na odabranim tržištima, nisu za osobe ispod 22 godine i namene im nisu da zamene tradicionalne metode dijagnoze ili lečenja od strane lekara.

Potpuno nov alat za merenje telesnog sastava korisnicima pruža dublji uvid u opšte zdravlje, potrošene kalorije i meri ključne karakterisike kao što su masa skeletnih mišića, bazalna metabolička stopa, procenat vode i masti u organizmu. Sada lako možete proveravati telesni sastav na svom ručnom zglobu sa samo dva prsta. Za oko 15 sekundi senzor na vašem satu će prikupiti 2400 različitih podataka.

Ovi pametni satovi dolaze sa brojnim funkcijama za dobrobit zdravlja kako biste pratili svoje dnevne aktivnosti i bili motivisani da date sve od sebe. Odaberite neke od brojnih vođenih vežbi, uživajte u grupnim izazovima sa prijateljima i porodicom ili napravite kućnu teretanu povezivanjem svog pametnog sata Galaxy Watch4 na svoj Samsung Smart TV, na čijem ekranu se prikazuje broj kalorija i puls radi lakšeg praćenja. A kada ste spremni za odmor, serija Galaxy Watch4 nudi najkompletniju sliku vašeg obrasca spavanja do sada, sa više detalja nego ranije. Ne samo da možete da detektujete zvuke hrkanja, već i da dobijete nivo kiseonika u krvi dok spavate. Zajedno sa naprednim rezultatima spavanja, vaš Galaxy Watch4 vam može pomoći da se bolje odmorite.

Ovaj uređaj i softver nisu namenjeni za korišćenje u dijagnozi bolesti ili drugih stanja ili u lečenju, ublažavanju, tretiranju ili prevenciji bolesti. Rezultati merenja služe samo za lično informisanje korisnika.