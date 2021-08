KAZNE PLJUŠTE JER MNOGI NE ZNAJU OVO SAOBRAĆAJNO PRAVILO: Miloš iz Beograda napravio prekršaj, on tvrdi da - NEMA SMISLA

Kada važe, a kada prestaju da važe ograničenja brzine koja su postavljena na saobraćajnom znaku? Mnogi vozači ostanu zbunjeni kada shvate kada važe propisi.

Vozač Miloš Mitrović iz Beograda dobio je kaznu jer je vozio brzinom od 50 kilometara na sat u blizini škole, gde je zakonsko ograničenje 30 na sat. Kako je rekao, smatrao je da ograničenje ne važi tokom večeri, vikenda i raspusta.

Da policija može da napiše kaznu vozačima kada prekorače ograničenje brzine, čak i ako više ne postoje objektivni razlozi zbog kojih je ograničenje postavljeno, za medije potvrđuju stručnjaci za saobraćaj.

PREKORAČIO BRZINU NEDELJOM UVEČE ZA VREME RASPUSTA

Vozač Miloš Mitrović kaže da uvek smanji brzinu kada prolazi pored škole koja se nalazi u neposrednoj blizini njegovog stana.

- Preko dana kada ima dece, nikada ne vozim preko 30 na sat. Pre neki dan vozio sam oko 50 zato što sam znao da je raspust, da je nedelja i da dece nema. Pritom je bilo oko 20 sati uveče. Policajac me je sačekao i napisao kaznu, a za mene to nema nikakvog smisla - kaže vozač iz Beograda.

OGRANIČENJE VAŽI OD 7 DO 21 ČAS

Zona škole je deo puta ili ulice koja se nalazi u neposrednoj blizini škole, i kao takva obeležena je odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom, stoji u Zakonu o bezbednosti saobraćaja.

- Brzina kretanja vozila u zoni škole u naselјu je ograničena do 30, a van naselјa do 50 km na čas, u vremenu od 7:00 do 21:00 sat, osim ako saobraćajnom znakom vreme zabrane nije drugačije određeno. Ako je znakom naznačeno 40 km na čas, onda poštuješ 40. To važi zimi, leti, vikendom, svaki dan, jer uvek postoji mogućnost da ima dece u školskom dvorištu - kaže instruktor vožnje Mladen Rajković.

ČESTO IMA DECE NA ŠKOLSKOM IGRALIŠTU

Brzina od 30 km na čas se smatra "opraštajućom brzinom" za decu koja istrče na ulicu u trenutku kada nailazi automobil, jer vozač pri ovoj brzini ima veće šanse da zakoči i izbegne pešaka, odnosno dete ima veće šanse da preživi ako ga vozilo udari.

- Ovo pravilo važi zbog svih vannastavnih aktivnosti koje se mogu održavati izvan rasporeda školskih časova, ali i zbog školskog igrališta na kom su deca bez obzira na školske obaveze - piše u propisima o saobraćaju.

OGRANIČENJE ZBOG RADOVA I KADA RADOVA NEMA

Još jedan razlog zbog kojeg pljušte kazne za vozače, jeste nepoštovanje organičenja brzine kada prestane razlog zbog kojeg je ograničenje postavljeno.

- Ako je ograničenje 40 zbog radova na putu, a radova trenutno nema, znak ipak mora da se poštuje. Kada god imaš znak koji ti ograniči brzinu, moraš da postupaš po tome. On važi do prve raskrsnice i posle toga ako nije ponovlejn, vozač nastavlja da vozi uobičajenom brzinom - objašnjava Mladen Rajković.

AKO IMA DVA OGRANIČENJA, POŠTOVATI NIŽE

Ukoliko se opšte ograničenje brzine na putevima u Srbiji se razlikuje od ograničenja na saobraćajnom znaku, treba postupiti po ograničenju brzine koje je prikazano na znaku.

- Ukoliko se ograničenje brzine kretanja za pojedine vrste i kategorije vozila razlikuje od ograničenja brzine postavljenom na saobraćajnom znaku na koji nailazite treba postupiti po nižem ograničenju brzine. Opšta ograničenja brzine važe samo ukoliko brzina nije ograničena saobraćajnim znakom i ona iznose u naselju 50 km na čas, na putu van naselja 80 km na čas i na auto putu 120 km na čas - stoji u saobraćajnim propisima.