RASULO! Fejsbuk gubio 164 hiljada dolara po minutu, a haos od juče Zakerbergu može doći glave!

Lično je to Marka Zakerberga koštalo otprilike 6 milijardi dolara.

Fejsbuk je izgubio novac na više načina sinoć popodne, kada je gigant društvenih mreža pogođen nezapamćenim prekidom koji je trajao otprilike šest sati.

Akcije Fejsbuka (-4,89%), već su bile pale ranije ujutro nakon intervjua koji je u nedelju uveče emitovan sa bišom radnicom Frances Haugen. Ona je tvrdila da kompanija stavlja profit iznad sigurnosti kada je u pitanju govor mržnje i široko rasprostranjene dezinformacije, te da obmanjuje investitore kako se nosi sa problemima.

Zatim, otprilike u 11.40 po istočnom vremenu, Fejsbuk je počeo da nestaje, korisnici su izgubili pristup svim svojim veb stranicama, kao i Instagramu i Vocapu, odnosno svojim alatima za internu komunikaciju. Više od šest sati kasnije, servisi su počeli da se vraćaju u život.

Iako se činilo da je prekid završen, posledice nisu. Evo prvih podataka o prekidu i tome koliko bi on mogao da košta:

- Downdetector, koji prati slična dešavanja, objavio je da je ovaj zastoj bio bez presedana. U postu na blogu, glavni tehnološki direktor matične kompanije rekao je da je pratio više od 14 miliona izveštaja o problemima koji su proizašli iz ovog prekida.

Na osnovu prihoda kompanije Fejsbuk iz 2020. godine od 85,97 milijardi dolara, sinoćni haos koštao je kompaniju u proseku 163. 565 dolara svakog minuta, što je otprilike 60 miliona dolara ako se pogleda celih 6 sati zastoja.

