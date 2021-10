ODLIČNA CAKA ZA NE DAJ BOŽE: Evo kako da pronađete iPhone kada je ugašen?

Nakon što ste instalirali iOS 15, usluga Find My će pronaći vaš uređaj čak i ako se u međuvremenu ugasio.

Pojavom iOS-a 15, aplikacija Find My postala je korisnija nego ikad. Po završenoj instalaciji najnovije verzije operativnog sistema sada možete da pronađete svoj telefon čak i ako je ugašen.

Vodite računa o tome da ćete uz ovu funkciju moći da pronađete ograničen broj uređaja. To znači da ćete uz Find My i dalje moći da nađete druge iPhone samo ako su upaljeni.

Modeli koji podržavaju pronalaženje i kad su ugašeni su iPhone 11, iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 / iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 / iPhone 13 Mini i iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max.

Kako da aktivirate aplikaciju Find My?

Ako ste novi vlasnik iPhonea ili nikad niste koristili Find My, evo kako da počnete da je koristite - U Postavkama pritisnite na svoje ime. Nakon toga izaberite stavku Find My, potom i Find My iPhone.

Uključite stavku Find My iPhone, kao i opciju Find My Network, koja će omogućiti traženje uređaja čak i kad je isključen. Aktivacijom stavke Send Last Location vaš će telefon poslati svoju zadnju lokaciju i znaćete gde se nalazio kad mu je baterija bila pri kraju.

Nakon aktivacije ovih stavki možete da tražite iPhone preko aplikacije Find My na Macu ili bilo kojem pregledaču odlaskom na stranicu iCloud.com/find i prijavom pomoću vašeg Apple ID-ja.

Ukoliko pretražujete putem internet pregledača videćete zelenu tačku koja predstavlja vaš telefon. Odaberite je i kliknite na zaokruženo slovo "i". Dobićete opciju reprodukcije glasnog zvuka, brisanja uređaja ili prebacivanja u "izgubljen" te će vaš telefon poslati telefonski broj pomoću kojeg nalazači uređaja mogu da vas kontaktiraju kako bi vam telefon vratili, nakon čega će se zaključati. Aplikacija ima iste mogućnosti kao internet verzija uz navigaciju pomoću koje ćete doći do svog uređaja.