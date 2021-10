ZAKERBERG SE PONOVO IZVINJAVA: Oglasili se iz Fejsbuka nakon što su im i večeras kolabirale aplikacije!

- Svesni smo da neki ljudi imaju problema sa pristupom našim aplikacijama i proizvodima. Radimo na tome da se stvari što pre vrate u normalu i izvinjavamo se zbog neprijatnosti - naveli su iz Fejsbuka.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience.