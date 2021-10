Šta je svet radio dok su Fejsbuk i Instagram bili nedostupni? PORNHUB ZNA (FOTO)

Naime, za vreme višesatnog pada Fejbuka, Instagrama i Vocapa ranije ove nedelje, Pornhab je zabeležio rast prometa za 10.5 odsto.

Prema "Pornhub Insightsu", to znači da je oko pola miliona dodatnih korisnika tokom svakog sata u kojem Fejsbukovi servisi nisu radili, bilo aktivno na ovoj platformi.

Iz Pornhaba naglašavaju da su slično povećanje prometa zabeležili i tokom velikog pada Fejsbukovih servisa 2019. godine.

Podsetimo, u ponedjeljak, 4. oktobra, društvene mreže Fejsbuk i Instagram, ali i mreža Vacup doživele su kolaps sistema.

Problemi sa pristupom krenuli su nešto nakon 17 sati, međutim oko 17:40 Fejsbukovi servisi su postali nedostupni za veliki broj korisnika.

New Pornhub Insights from October 4th show what the world was doing while Instagram, Facebook and Whatsapp were down 👀



Full Insights Here : https://t.co/S7N7kVpReA pic.twitter.com/UHApUZvhWQ